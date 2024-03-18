Якщо король Чарльз ІІІ таки помер, як його ховатимуть

Ряд ЗМІ та пабліків у соціальних мережах опублікували новину про "кончину" монарха. На випадок смерті короля існує план заходів.

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У мережі опублікували новину про нібито смерть короля Великобританії Чарльза III, проте на даний момент така інформація не була офіційно підтверджена. Ні сайт Букінгемського палацу, ні британські передові видання, такі як Sky news, BBC, Daily Mail та інші, не публікували це повідомлення.

Король Карл III, раніше відомий як Принц Уельський, зійшов на престол після смерті своєї матері королеви Єлизавети II 8 вересня 2022 року. Його коронація відбулася 6 травня 2023 року. У лютому 2024 року у короля Великобританії діагностували рак. Який саме орган вражений, не повідомляли, але новина стала шоком для британців.

Операція "Міст Менай" — план на випадок смерті короля

Наприкінці лютого повідомлялося, що для короля Чарльза III було розроблено план на випадок його смерті під кодовою назвою "Операція "Міст Менай". Цей план включає докладну інформацію про те, як громадськість буде поінформована про смерть монарха, повну інформацію про те, що відбудеться протягом 10 днів і куди вирушить його труна.

Відразу після смерті монарха відбувається каскад дзвінків, що інформує про те, що сталося, ключових посадових осіб, таких як прем'єр-міністр, секретар кабінету міністрів, а також кількох міністрів та урядовців.

У плані докладно викладено ключові події, наприклад, як буде оголошено про смерть різними каналами зв'язку, що відбудеться під час офіційної жалоби і як відбудеться похорон. Як тільки офіційні особи будуть проінформовані, про смерть короля буде оголошено ведучим у прямому ефірі новин на каналі BBC, а інші засоби масової інформації наслідуватимуть цей приклад.

Основна причина складання детального плану — забезпечити плавний перехід влади між двома монархами, у разі від правління короля Чарльза до правління принца Вільяма. На думку журналістів, операція "Міст Менай", ймовірно, багато в чому схожа на операцію "Лондонський міст", коли ховали королеву Єлизавету ІІ. Після всіх заходів Вільям стане королем разом зі своєю дружиною Кейт, яка, як очікується, стане королевою-консортом.

Потім новий король підготується до звернення до нації, як це зробив Карл наступного дня після смерті його матері, і перед похороном країна вступить у період національної жалоби.

Слід зазначити, що вже кілька днів королева Камілла, дружина Чарльза ІІІ, не з'являється на публіці. 12 березня вона замінила короля на службі у Вестмінстерському абатстві. Королева Камілла очолила членів королівської родини на щорічній службі на честь Дня Співдружності. На цьому заході також був присутній принц Вільям.

Раніше, 3 березня, 76-річна британська королева Камілла після того, як світ дізнався про хворобу Чарльза III та операцію принцеси Уельської, разом із принцом Вільямом взяла на себе велику частину обов'язків, проводячи численні зустрічі та заходи. Останні кілька тижнів Її Величності були настільки насиченими, що вона вирішила взяти перерву.