Королева Камілла замінила Чарльза ІІІ на службі у Вестмінстерському абатстві (фото)

Королева Камілла очолила членів королівської сім'ї на щорічній службі на честь Дня Співдружності. Для виходу вона обрала вбрання бірюзового кольору.

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Королева Камілла приємно здивувала шанувальників, коли прийшла 11 березня на щорічну службу на честь Дня Співдружності. Вона очолила членів королівської сім'ї на службі у Вестмінстерському абатстві, тоді як її чоловік, король Великої Британії Чарльз ІІІ, проходить курс лікування від раку, повідомляє Еxpress.

Королева обрала яскравий образ. Вона була одягнена в бірюзове пальто і такого ж кольору капелюх, прикрашений пір'ям. Свій образ Камілла доповнила замшевими чорними чобітьми і чорними шкіряними рукавичками.

Королева Камілла Фото: Getty Images

У руці вона тримала маленьку сумку-клатч чорного кольору. Волосся Її Величності, як завжди, було укладене в акуратну зачіску. З прикрас королева вибрала красиву брошку у вигляді двох сердець і сережки з дорогоцінним камінням.

Королева Камілла Фото: Getty Images

На обличчя Камілла нанесла легкий макіяж. На фотографіях видно, що вона перебувала в гарному настрої. Під час заходу школярка піднесла королеві невеликий, але яскравий букет квітів, якому Її Величність дуже зраділа.

Школярка подарувала королеві Каміллі букет квітів Фото: Getty Images

Син короля Чарльза ІІІ, принц Вільям, також був присутній на службі. Вільяма, одягненого в темно-синій костюм, можна було побачити, як він розмовляє з гостями у вітальній черзі.

Королева Камілла і принц Вільям Фото: Getty Images

Він розмовляв з герцогом і герцогинею Единбурзькими, а також із принцесою Анною. Коли Камілла наблизилася, Вільям привітався зі своєю мачухою, а потім поцілував її в обидві щоки. Вони посміхалися і базікали, стоячи пліч-о-пліч, перед виконанням державного гімну.

Нагадаємо, 4 березня повідомлялося, що король Чарльз ІІІ та королева Камілла планують відвідати Австралію цього року. Це є позитивним показником прогнозу лікування британського монарха.