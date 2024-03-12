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Стиль жизни

Королева Камилла заменила Чарльза ІІІ на службе в Вестминстерском аббатстве (фото)

королева Камилла, супруга Чарльза ІІІ, королевская семья
Фото: Getty Images | Королева Камилла

Королева Камилла возглавила членов королевской семьи на ежегодной службе в честь Дня Содружества. Для выхода она выбрала наряд в бирюзовом цвете.

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Королева Камилла приятно удивила поклонников, когда пришла 11 марта на ежегодную службу в честь Дня Содружества. Она возглавила членов королевской семьи на службе в Вестминстерском аббатстве, в то время, как ее супруг, король Великобритании Чарльз ІІІ, проходит курс лечения от рака, сообщает Еxpress.

Королева выбрала яркий образ. Она была одета в бирюзовое пальто и такого же цвета шляпу, украшенную перьями. Свой образ Камилла дополнила замшевыми черными сапогами и черными кожаными перчатками.

королева Камилла, жена Чарльза ІІІ Fullscreen
Королева Камилла
Фото: Getty Images

В руке она держала маленькую сумку-клатч черного цвета. Волосы Ее Величества, как всегда, были уложены в аккуратную прическу. Из украшений королева выбрала красивую брошь в виде двух сердец и серьги с драгоценными камнями.

королева Камилла, жена Чарльза ІІІ Fullscreen
Королева Камилла
Фото: Getty Images

На лицо Камилла нанесла легкий макияж. На фотографиях видно, что она пребывала в хорошем настроении. Во время мероприятия школьница преподнесла королеве небольшой, но яркий букет цветов, которому Ее Величество очень обрадовалась.

королева Камилла, жена Чарльза ІІІ Fullscreen
Школьни ца подарила королеве Камилле букет цветов
Фото: Getty Images

Сын короля Чарльза ІІІ, принц Уильям, также присутствовал на службе. Уильяма, одетого в темно-синий костюм, можно было увидеть разговаривающим с гостями в приветственной очереди.

королева Камилла, принц Уильям, королевская семья Fullscreen
Королева Камилла и принц Уильям
Фото: Getty Images

Он болтал с герцогом и герцогиней Эдинбургскими, а также с принцессой Анной. Когда Камилла приблизилась, Уильям поздоровался со своей мачехой, а затем поцеловал ее в обе щеки. Они улыбались и болтали, стоя бок о бок, перед исполнением государственного гимна.

Напомним, 4 марта сообщалось, что король Чарльз ІІІ и королева Камилла планируют посетить Австралию в этом году. Это является положительным показателем прогноза лечения британского монарха.