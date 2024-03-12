Королева Камилла заменила Чарльза ІІІ на службе в Вестминстерском аббатстве (фото)

Королева Камилла возглавила членов королевской семьи на ежегодной службе в честь Дня Содружества. Для выхода она выбрала наряд в бирюзовом цвете.

Related video

Королева Камилла приятно удивила поклонников, когда пришла 11 марта на ежегодную службу в честь Дня Содружества. Она возглавила членов королевской семьи на службе в Вестминстерском аббатстве, в то время, как ее супруг, король Великобритании Чарльз ІІІ, проходит курс лечения от рака, сообщает Еxpress.

Королева выбрала яркий образ. Она была одета в бирюзовое пальто и такого же цвета шляпу, украшенную перьями. Свой образ Камилла дополнила замшевыми черными сапогами и черными кожаными перчатками.

Королева Камилла Фото: Getty Images

В руке она держала маленькую сумку-клатч черного цвета. Волосы Ее Величества, как всегда, были уложены в аккуратную прическу. Из украшений королева выбрала красивую брошь в виде двух сердец и серьги с драгоценными камнями.

Королева Камилла Фото: Getty Images

На лицо Камилла нанесла легкий макияж. На фотографиях видно, что она пребывала в хорошем настроении. Во время мероприятия школьница преподнесла королеве небольшой, но яркий букет цветов, которому Ее Величество очень обрадовалась.

Школьни ца подарила королеве Камилле букет цветов Фото: Getty Images

Сын короля Чарльза ІІІ, принц Уильям, также присутствовал на службе. Уильяма, одетого в темно-синий костюм, можно было увидеть разговаривающим с гостями в приветственной очереди.

Королева Камилла и принц Уильям Фото: Getty Images

Он болтал с герцогом и герцогиней Эдинбургскими, а также с принцессой Анной. Когда Камилла приблизилась, Уильям поздоровался со своей мачехой, а затем поцеловал ее в обе щеки. Они улыбались и болтали, стоя бок о бок, перед исполнением государственного гимна.

Напомним, 4 марта сообщалось, что король Чарльз ІІІ и королева Камилла планируют посетить Австралию в этом году. Это является положительным показателем прогноза лечения британского монарха.