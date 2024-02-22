Королева Камілла вразила яскравою червоною сукнею, за якою криється таємний сенс (фото)

Королева Камілла привернула увагу, коли влаштувала особливий прийом. За її вибором стилю стояв особливий підтекст.

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Королева Камілла викликала фурор у червоній сукні під час прийому в Кларенс-Гаусі в середу, 21 лютого. Вона, будучи полковником гренадерської гвардії, вітала колишніх солдатів та їхні сім'ї в лондонській резиденції короля Чарльза ІІІ на заході, що став її першою участю як покровительки Фонду — благодійної організації полку, повідомляє Еxpress.

Фонд було створено 2007 року, він надає підтримку гренадерам, які отримали серйозні фізичні або психічні травми під час проходження оперативної служби, та їхнім родинам.

Фото: Getty Images

Камілла вразила публіку яскравою червоною сукнею від Фіони Клер, яку вона раніше одягала. Під своє вбрання вона взула чорні замшеві черевики, доповнивши образ міні-підвіскою Kiki McDonough Apollo з синім топазом і діамантами з жовтого золота (2300 фунтів стерлінгів), а також золотою підвіскою з рубіном і п'ятьма ініціалами її онуків від першого шлюбу: Лоли, Фредді, Еліза, Луї і Гас.

Крім того, серед прикрас на ній були фірмові браслети Van Cleef & Arpels — браслет Sweet Alhambra heart з 18-каратного рожевого золота і сердоліку вартістю 1230 фунтів стерлінгів і браслет Vintage Alhambra 5 Motifs з 18-каратного жовтого золота і агату за 4038 фунтів стерлінгів.

Фото: Getty Images

Шанувальникам королівської сім'ї сподобалася королева в червоному вбранні. Вони заявили, що весь образ мав "чудовий вигляд", зазначивши секретний сенс її сукні. Вибір Камілли носити червоне під час цього конкретного заходу віддає данину поваги її ролі полковника гренадерської гвардії, оскільки це "відображає спадщину" полку.

Нагадаємо, 22 лютого Фокус писав про те, яка репліка королеви Камілли, сказана Чарльзу ІІІ 50 років тому, привела їх до роману. Вважається, що король Чарльз і королева Камілла вперше зустрілися на матчі з поло. Вони офіційно одружилися тільки через 34 роки.