Королева Камілла вийшла у світ з прикрасами на тисячі доларів (фото)

Організація Medical Detection Dogs відзначає 15-ту річницю. Їх привітала дружина британського короля Чарльза ІІІ.

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Королева Великої Британії Камілла зустрілася з милою парою лабрадорів-ретриверів під час обіду. Про це пише Daily Mail.

Дружина короля Чарльза ІІІ, одягнена в темно-синю сукню середньої довжини, тепло зустрічала чотирилапих гостей у Кларенс-гаусі в Лондоні.

Песики були виховані і, здавалося, насолоджувалися увагою монаршої персони, коли сиділи на своїх стільцях.

Королева Камілла Фото: Getty Images

Британська королева організувала прийом з нагоди 15-ї річниці благодійної організації Medical Detection Dogs. Вона також розрізала святковий торт.

Королева Камілла Фото: Getty Images

Королева потиснула руку члену благодійної організації, перш ніж сказати "привіт" одному з цуценят. Представник додав, що цуценяті всього шість місяців, на що дружина Чарльза ІІІ відповіла: "Він просто дитина".

Благодійна організація прагне сприяти виявленню низки захворювань людини, включаючи рак, хворобу Паркінсона та бактеріальні інфекції, за допомогою собак.

Собаки-детектори проходять навчання, щоб знайти запах кожної хвороби у зразках, включаючи сечу, дихання та піт.

Зокрема, на зустріч королева Камілла одягнула темно-синю сукню з білим коміром. Вона доповнила образ дорогоцінними прикрасами, включаючи браслет Van Cleef & Arpels за понад 5 тисяч доларів, золоту підвіску з діамантом за понад 2 тисячі доларів та пластину з рубіном та ініціалами онуків королеви від її першого шлюбу (Лола, Фредді, Еліза, Луї та Гус).

Королева Камілла

На ногах британської королеви були чорні замшеві черевики.

Нагадаємо, королева Камілла мечем розрізала святковий торт.

Також Фокус писав про історію взаємостосунків принца Гаррі та королеви Камілли.