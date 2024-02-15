Королева Камілла продемонструвала навички володіння мечем, розрізавши святковий торт (фото)

Королева Камілла відзначила сторіччя макової фабрики, заснованої після Першої світової війни.

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Королева Камілла сьогодні, 15 лютого,продемонструвала свої навички володіння мечем, розрізавши торт величезним лезом, повідомляє Еxpress.

На фотографіях видно, як дружина Чарльза ІІІ вражаюче розрізає торт, багато прикрашений на честь сторіччя макової фабрики, заснованої після Першої світової війни для підтримки ветеранів.

Фото: GettyImages

Сьогодні вдень королева в приталеній темно-синій сукні, прикрашеній квіткою маку, влаштувала прийом у Кларенс-гаусі, щоб відзначити знаменну річницю. Захід присвячений подіям, коли благодійна організація почала переїзд у свій історичний будинок у Річмонді-апон-Темзі, на південному заході Лондона.

Фото: GettyImages

Під час прийому Камілла зустрілася зі співробітниками фабрики, давніми друзями та партнерами, а також із ветеранами та членами родин, які подолали бар'єри та побачили, як їхнє життя змінилося завдяки працевлаштуванню в цивільному секторі за допомогою макової фабрики.

Королева також оглянула невелику виставку маків і вінків, яка показує еволюцію маку як символу пам'яті та роль фабрики в житті співробітників.

Нагадаємо, 14 лютого повідомлялося, що королева Камілла обрала особливу брошку під час публічної появи. Прикраса раніше належала матері покійної королеви Єлизавети II. Камілла часто обирає аксесуари, які демонструють пам'ять про близьких людей, яких уже немає в живих.