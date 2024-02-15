Королева Камілла відвідала зірковий захід у Лондоні й отримала милий подарунок (фото)

Королева відвідала "Святкування Шекспіра", до неї приєдналося багато відомих осіб.

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Увечері 14 лютого королева Камілла приєдналася до відомих акторів, письменників і режисерів у Гросвенор-Гаусі на вечорі, присвяченому Шекспіру. Їй вручили два білих светри з великими червоними сердечками для неї і короля. повідомляє Еxpress.

76-річна Камілла спілкувалася з такими людьми, як Джоанна Ламлі, Браян Кокс і Твіггі Лоусон на лондонському заході, що є частиною святкування 400-річчя від дня виходу першого фоліанта Шекспіра.

Фото: GettyImages

Дружина короля Чарльза ІІІ мала приголомшливий вигляд у смарагдово-зеленій оксамитовій сукні від ME+EM з чорними замшевими черевиками. Образ вона доповнила своїми фірмовими прикрасами і нанесла природний макіяж.

Фото: GettyImages

Королева зустрілася зі знаменитими акторами, письменниками, режисерами та представниками Національного театру і Королівської шекспірівської трупи.

Фото: GettyImages

Їй вручили їй подарунки до Дня святого Валентина — два білих светри з великими червоними сердечками для неї і короля.

Фото: GettyImages

Гості підписали величезну листівку з побажаннями якнайшвидшого одужання Чарльзу ІІІ, який спочатку планував бути присутнім.

У липні 2023 року Чарльз і Камілла влаштували прийом у Віндзорському замку, де представили перший фоліант знаменитого драматурга, опублікований 1623 року, який містив 36 п'єс.

Журналісти зазначають, що королю Чарльзу, безсумнівно, було сумно пропустити цю подію, оскільки він уже давно є палким шанувальником найвідомішого письменника Великої Британії. Під час навчання в університеті він виконував ролі з п'єс Шекспіра і цитував Гамлета.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, як королева Камілла використовує модні прийоми. Члени королівської сім'ї уникають бежевого кольору.