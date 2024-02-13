Король Чарльз ІІІ повертається до Лондона з королевою Каміллою (фото)

Короля і королеву сфотографували під час прибуття в Кларенс-хаус у вівторок вранці.

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Король Великої Британії, Північної Ірландії та королівств Співдружності з Віндзорської династії Чарльз ІІІ повернувся до Лондона разом із королевою Каміллою, незважаючи на діагноз раку. Напередодні король вперше розповів про свій діагноз раку в заяві, опублікованій Букінгемським палацом, і подякував громадськості за добрі побажання, повідомляє People.

75-річного монарха сфотографували на задньому сидінні автомобіля поруч із 76-річною Каміллою, коли пара їхала в Кларенс-Гаус, офіційну резиденцію короля, 13 лютого вранці.

Фото: Gettyimages

Фото: Gettyimages

Журналісти вважають, що король повернувся в Лондон, щоб пройти курс лікування від раку і зустрітися з персоналом палацу.

Повернення короля до Лондона відбулося після того, як він і Камілла відвідали в неділю церковну службу в церкві Святої Марії Магдалини в Сандрінгемі, Норфолк. Чарльз помахав фотографам, прямуючи до церкви разом зі своєю дружиною.

Це був його перший публічний виступ відтоді, як минулого тижня він почав лікування від раку.

"Я хотів би висловити найщирішу подяку за безліч повідомлень підтримки і добрих побажань, які я отримав в останні дні. Як відомо всім, хто постраждав від раку, такі добрі думки є найбільшою втіхою і підбадьоренням... Не менш приємно чути, як розповідь про мій власний діагноз допомогла підвищити суспільне розуміння і пролити світло на роботу всіх тих організацій, які підтримують хворих на рак та їхні сім'ї у Великій Британії та в усьому світі", — йдеться в заяві.

Нагадаємо, у понеділок, 5 лютого, Букінгемський палац оголосив, що у короля Великої Британії діагностували рак після того, як він переніс операцію в Лондонській клініці. Тип раку не розголошується, але в палаці заявили, що це не рак простати.