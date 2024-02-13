Король Чарльз ІІІ возвращается в Лондон с королевой Камиллой (фото)

Король и королева были сфотографированы при прибытии в Кларенс-хаус во вторник утром.

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Король Великобритании, Северной Ирландии и королевств Содружества из Виндзорской династии Чарльз ІІІ вернулся в Лондон вместе с королевой Камиллой, несмотря на диагноз рака. Накануне король впервые рассказал о своем диагнозе рака в заявлении, опубликованном Букингемским дворцом, и поблагодарил общественность за добрые пожелания, сообщает People.

75-летний монарх был сфотографирован на заднем сиденье автомобиля рядом с 76-летней Камиллой, когда пара ехала в Кларенс-Хаус, официальную резиденцию короля, 13 февраля утром.

Фото: Gettyimages

Фото: Gettyimages

Журналисты считают, что король вернулся в Лондон, чтобы пройти курс лечения от рака и встретиться с персоналом дворца.

Возвращение короля в Лондон произошло после того, как он и Камилла посетили в воскресенье церковную службу в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме, Норфолк. Чарльз помахал фотографам, направляясь в церковь вместе со своей женой.

Это было его первое публичное выступление с тех пор, как на прошлой неделе он начал лечение от рака.

"Я хотел бы выразить самую искреннюю благодарность за множество сообщений поддержки и добрых пожеланий, которые я получил в последние дни. Как известно всем, кто пострадал от рака, такие добрые мысли являются величайшим утешением и ободрением… Не менее приятно слышать, как рассказ о моем собственном диагнозе помог повысить общественное понимание и пролить свет на работу всех тех организаций, которые поддерживают больных раком и их семьи в Великобритании и во всем мире", — говорится в заявлении.

Напомним, в понедельник, 5 февраля, Букингемский дворец объявил, что у короля Великобритании диагностировали рак после того, как он перенес операцию в Лондонской клинике. Тип рака не разглашается, но во дворце заявили, что это не рак простаты.