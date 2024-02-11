Король Чарльз ІІІ вышел на первую публичную прогулку после того, как у него диагностировали рак (фото)

75-летний монарх и его супруга Камилла посетили церковь в Сандрингеме. Ранее король Великобритании впервые обратился к публике.

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В воскресенье, 11 февраля, король Чарльз ІІІ и его жена Камила посетили церковь Святой Марии Магдалины, пишет ВВС.

К воротам частного поместья, на территории которого находит храм пришли около сотни людей. 75-летний монарх помахал рукой своим сторонникам. ВВС отмечает, что король зашел в церковь в Сандрингеме, где имел короткую беседу с преподобным Полом Уильямсом.

Накануне в субботу британский король впервые выступил с заявлением. Он поблагодарил за поддержку и сказал, что добрые мысли являются исключительным утешением для тех, кто болеет раком.

Напомним, в понедельник, 5 февраля, Букингемский дворец объявил, что у короля Великобритании диагностировали рак после того, как он перенес операцию в Лондонской клинике из-за увеличения простаты. Тип рака не разглашается, но во дворце заявили, что это не рак простаты.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выразил свой шок и огорчение от новости о том, что у британского монарха диагностировали онкологию.

Сын британского короля герцог Сассекский принц Гарри немедленно прибылв Европу, когда узнал о дагнозе отца. Впрочем, имея ряд королевских резиденций, он остался на ночь в отеле.

Также Фокус писал о вызовах, которые встают перед королевской семьей Великобритании на фоне онкологии Чарльза ІІІ.