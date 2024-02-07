"Будет в наших молитвах": Риши Сунак рассказал детали о болезни короля Чарльза III

Политик не стал скрывать от журналистов, что известия о состоянии здоровья монарха, у которого диагностировали онкологию, затронули его так же, как и рядовых жителей королевства.

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выразил свой шок и огорчение от новости о том, что у британского монарха Чарльза III диагностировали онкологическое заболевание. Об этом политик рассказал в комментарии журналистам ВВС.

"Он будет в наших мыслях и молитвах. Многие семьи по всей стране, слушающие это, также были затронуты этой новостью и они понимают, как важно это для всех нас", — сказал Риши Сунак.

Политик также рассказал представителям медиа о том, как сейчас организована работа короля Великобритании с остальными ветвями власти в стране. По словам Сунака, 75-летний Чарльз временно приостановил все государственные дела и приступил к регулярному лечению своего заболевания, которое стартовало в понедельник, 5 февраля. Еженедельные встречи Короля с Риши Сунаком будут продолжаться, если только врачи не посоветуют ограничить такие контакты.

Кроме того король будет продолжать выполнять свои конституционные обязанности в качестве главы государства, включая заполнение документов и проведение частных встреч.

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СМИ отмечает, что в понедельник Палата заявила, что Король "относится к своему лечению положительно" и "ожидает с нетерпением" возвращения к обычному графику. Король вернулся в Лондон для получения амбулаторного лечения рака после пребывания в своем доме в Сандрингеме, где его видели машущим толпе во время 10-минутной прогулки в церковь накануне.

Напомним, ранее мы писали о том, какие проблемы со здоровьем у британского короля Чарльза III были диагностированы на протяжении всей жизни. Король Великобритании в 2008 году перенес обычную небольшую операцию по удалению нераковой опухоли с переносицы; в 2003 году ему сделали операцию по удалению грыжи в частной клинике.

Несколько ранее появилась реакция королевы Камиллы на известие о болезни Чарльза III. Королева продолжит исполнять свои обязанности супруги монарха, несмотря на болезнь мужа, и одновременно будет поддерживать британского короля своей дружбой и любовью, сообщили журналистам приближенные к монаршей семье источники.