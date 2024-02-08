Позолота, красные ковры и роскошный сад: как выглядит резиденция, куда Чарльз III уехал после больницы (фото)

В особняке есть пять спален и малая гостиная, наполненные семейными портретами и антиквариатом, а также роскошные коридоры с красными коврами.

Related video

Британские медиа показали, как выглядит внутри резиденция Кларенс-хаус, где король Чарльз III отдыхал после лечения рака. Снимки опубликовало СМИ Daily Mail.

Кларенс-хаус, спроектированный Джоном Нэшем и построенный в 1825-1827 годах для герцога Кларенса, расположен рядом с Сент-Джеймсским дворцом на улице Мэлл. Несмотря на внушительную площадь в 2 646 квадратных метров, лондонская резиденция является одним из самых маленьких объектов, принадлежащих монарху во всем мире.

В особняке есть пять спален и малая гостиная, наполненные семейными портретами и антиквариатом, а также роскошные коридоры с красными коврами.

Пять главных комнат служат приемными во время дипломатических визитов. А в "малой гостиной", сохранившей свой облик со времен королевы-матери, — спокойные кремовые стены и большие шкафы, заполненные книгами, сувенирами и антиквариатом.

Роскошная комната с раздвижными голубыми шторами наиболее известна тем, что в 2013 году в ней проходили крестины принца Джорджа. Фотография этого события занимает видное место на низком кофейном столике в окружении других фотографий принцессы Шарлотты, принцев Уильяма и Гарри.

Элегантная "малая гостиная" Кларенс-хауса с голубыми шторами до пола Фото: The Royal Family

Библиотека, расположенная между малой гостиной и столовой, служит местом приема гостей для проведения неформальных мероприятий, таких как чаепитие. Последняя украшена различными произведениями искусства (в том числе изображениями трех предыдущих собак королевской семьи) и рассчитана на 12 человек.

Столовая, украшенная различными произведениями искусства Фото: The Royal Family

Изысканный коридор, устланный плюшевым красным ковром, ведет в Садовую комнату, которая была любима принцессой Маргарет. Это помещение имеет четыре больших окна, выходящих на роскошный сад.

Изысканные коридоры Кларенс-хауса устланы плюшевыми красными коврами, Фото: Clarence House/Instagram

Важно

Кот Ларри и внутренний садик. Чем интересна резиденция премьер-министра, куда переедет Риши Сунак

Напомним, ранее медиа показали "самый гламурный домик на свете" четырех поколений королевских детей. В доме были горячая и холодная вода, полотенцесушитель и электричество. Также в коттедже были газовая плита Magnet, холодильник и стиральная машина с люлькой, а также работающий телефон.

А в октябре 2023 года стало известно о том, что король Карл III и королева-консорт Камилла не хотят жить в Букингемском дворце. По мнению монарха, официальная резиденция британских королей не отвечает современным вызовам.