Королева Камилла отметила столетие маковой фабрики, основанной после Первой мировой войны.

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Королева Камилла сегодня, 15 февраля, ​​продемонстрировала свои навыки владения мечом, разрезав торт огромным лезвием, сообщает Еxpress.

На фотографиях видно, как супруга Чарльза ІІІ впечатляюще разрезает торт, богато украшенный в честь столетия маковой фабрики, основанной после Первой мировой войны для поддержки ветеранов.

Фото: GettyImages

Сегодня днем ​​королева в приталенном темно-синем платье, украшенным цветком мака, устроила прием в Кларенс-хаусе, чтобы отметить знаменательную годовщину. Мероприятие посвящено событиям, когда благотворительная организация начала переезд в свой исторический дом в Ричмонде-апон-Темзе, на юго-западе Лондона.

Фото: GettyImages

Во время приема Камилла встретилась с сотрудниками фабрики, давними друзьями и партнерами, а также с ветеранами и членами семей, которые преодолели барьеры и увидели, как их жизнь изменилась благодаря трудоустройству в гражданском секторе с помощью маковой фабрики.

Королева также осмотрела небольшую выставку маков и венков, которая показывает эволюцию мака как символа памяти и роль фабрики в жизни сотрудников.

Напомним, 14 февраля сообщалось, что королева Камилла выбрала особую брошь во время публичного появления. Украшение ранее принадлежало матери покойной королевы Елизаветы II. Камилла часто выбирает аксессуары, которые демонстрируют память о близких людях, которых уже нет в живых.