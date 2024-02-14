Королева Камилла выбрала особую брошь во время публичного появления (фото)

Украшение ранее принадлежало матери покойной королевы Елизаветы II. Камилла часто выбирает аксессуары, которые демонстрируют память о близких людях, которых уже нет в живых.

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Королева Камилла вышла на публику с особым украшением. Об этом сообщает Royal Fashion Police.

Супруга британского короля Чарльза III была назначена на должность почетного ливрея Worshipful Company of Fan Makers во время ее первого публичного выхода после возвращения в Лондон с мужем, которому недавно диагностировали рак.

Для события в Кларенс-хаусе королева Великобритании выбрала черное платье с полупрозрачными рукавами и леопардовым принтом и замшевые ботинки Russell & Bromley.

Среди аксессуаров жены Чарльза III была брошь "Хрустальная скала", которая когда-то принадлежала королеве-матери Елизавете, ушедшей из жизни в 2002 году.

Королева Камилла Фото: Getty Images

Камилла также добавила к образу винтажный браслет из желтого золота и агата от Van Cleef & Arpels, цена которого составляет более 5 тысяч долларов.

Королева Камилла Фото: Getty Images

Камилла пожала руку клеркам и примерила красно-золотую мантию.

Королева Камилла

После того, как королю Чарльзу ІІІ диагностировали рак, его жена взяла на себя больше публичных обязанностей и выходит в свет сама, пока муж лечится от тяжелой болезни в Сандрингеме.

Напомним, королева Камилла вышла в свет с брошью королевы Елизаветы II.

Также Фокус писал об истории конфликтов и примирений принца Гарри и королевы Камиллы.