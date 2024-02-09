Королева Камилла рассказала о состоянии короля Чарльза ІІІ (фото)
В начале февраля 2024 года стало известно, что британскому монарху диагностировали рак. Сейчас он не выполняет публичных обязанностей, оставив себе конституционные и документацию.
Королева Камилла рассказала, что король Чарльз III чувствует себя чрезвычайно хорошо после начала лечения рака. Об этом пишет ВВС.
Супруга суверена появилась на публике во время мероприятия в Солсберийском соборе.
"Он очень тронут всеми письмами и сообщениями, которые общественность присылает отовсюду. Это очень радостно", — призналась королева Камилла.
Букингемский дворец объявил в понедельник, 5 февраля 2024 года, что у короля Великобритании диагностировали рак после того, как он перенес операцию в Лондонской клинике из-за увеличения простаты.
Тип рака не разглашается, хотя известно, что это точно не рак простаты.
Король отказался от всех публичных обязанностей, пока он проходит курс лечения, сообщил Дворец. Другие представители королевской семьи, в частности, королева Камилла и принц Уильям, возьмут на себя его обязанности во время некоторых мероприятий.
Впрочем, Чарльз III будет продолжать работу с документами и выполнять свои конституционные обязанности.
Принц Гарри сразу прилетел в Лондон, когда узнал о тяжелой болезни отца. Впрочем, герцог Сассекский пробыл в Европе всего сутки, вернувшись обратно в США.
Напомним, принц Уильям поблагодарил за поддержку его семьи в трудные времена.
Также Фокус писал о причине, почему принц Гарри уехал ночевать в отель.