Королева Камилла рассказала о состоянии короля Чарльза ІІІ (фото)

В начале февраля 2024 года стало известно, что британскому монарху диагностировали рак. Сейчас он не выполняет публичных обязанностей, оставив себе конституционные и документацию.

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Королева Камилла рассказала, что король Чарльз III чувствует себя чрезвычайно хорошо после начала лечения рака. Об этом пишет ВВС.

Супруга суверена появилась на публике во время мероприятия в Солсберийском соборе.

"Он очень тронут всеми письмами и сообщениями, которые общественность присылает отовсюду. Это очень радостно", — призналась королева Камилла.

Королева Камилла в Солсберийском соборе

Букингемский дворец объявил в понедельник, 5 февраля 2024 года, что у короля Великобритании диагностировали рак после того, как он перенес операцию в Лондонской клинике из-за увеличения простаты.

Тип рака не разглашается, хотя известно, что это точно не рак простаты.

Король Чарльз III Фото: Getty Images

Король отказался от всех публичных обязанностей, пока он проходит курс лечения, сообщил Дворец. Другие представители королевской семьи, в частности, королева Камилла и принц Уильям, возьмут на себя его обязанности во время некоторых мероприятий.

Впрочем, Чарльз III будет продолжать работу с документами и выполнять свои конституционные обязанности.

Король Чарльз III Фото: Getty Images

Принц Гарри сразу прилетел в Лондон, когда узнал о тяжелой болезни отца. Впрочем, герцог Сассекский пробыл в Европе всего сутки, вернувшись обратно в США.

Напомним, принц Уильям поблагодарил за поддержку его семьи в трудные времена.

Также Фокус писал о причине, почему принц Гарри уехал ночевать в отель.