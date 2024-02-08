Принц Уильям впервые высказался о болезнях Кейт Миддлтон и короля Чарльза III

Британский монарх перенес операцию из-за увеличения простаты, после чего ему диагностировали рак. Принцессе Уэльской тем временем сделали операцию на брюшной полости.

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Принц Уильям впервые прокомментировал болезни своего отца, короля Великобритании Чарльза III, и жены Кейт Миддлтон. Об этом пишет Independent.

Будущий суверен поблагодарил людей за поддержку, которую они получили в трудные времена. Накануне сын британского короля появился на публике впервые за долгое время, возобновив свои королевские обязанности. Уильям посетил гала-вечер для сбора средств лондонской воздушной машине скорой помощи. К нему присоединился голливудский актер Том Круз.

"Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы сказать спасибо за добрые слова поддержки Кэтрин и моего отца, особенно в последние дни. Это очень много значит для всех нас", — отметил муж Кейт Миддлтон.

Принц Уильям с Томом Крузом посетили благотворительное событие

В начале 2024 года стало известно, что принцесса Уэльская перенесла операцию на брюшной полости. Она хочет максимально оставить свою медицинскую информацию конфиденциальной. Сейчас мама троих детей восстанавливается после операции в Виндзоре.

Тем временем король Чарльз ІІІ перенес операцию из-за увеличения простаты. В этот период ему диагностировали рак. Сообщалось, что болезнь на ранней стадии, поэтому монарх настроен оптимистично.

Король Чарльз III Фото: The Royal Family

Напомним, король Чарльз ІІІ хочет примириться с принцем Гарри.

Также Фокус писал об истинной причине, почему принц Гарри не остался на ночь в одной из королевских резиденций, а уехал в отель.