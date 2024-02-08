Принц Вільям уперше висловився про хвороби Кейт Міддлтон та короля Чарльза ІІІ

Британський монарх переніс операцію через збільшення простати, після чого йому діагностували рак. Принцесі Уельській тим часом зробили операцію на черевній порожнині.

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Принц Вільям уперше прокоментував хвороби свого батька, короля Великої Британії Чарльза ІІІ, та дружини Кейт Міддлтон. Про це пише Independent.

Майбутній суверен подякував людям за підтримку, яку вони отримали у важкі часи. Напередодні син британського короля зʼявився на публіці вперше за тривалий час, відновивши свої королівські обовʼязки. Вільям відвідав гала-вечір для збору коштів лондонській повітряній машині швидкої допомоги. До нього приєднався голівудський актор Том Круз.

"Я хотів би скористатися цією можливістю, щоб сказати спасибі за добрі слова підтримки Кетрін і мого батька, особливо останніми днями. Це дуже багато значить для всіх нас", — зазначив чоловік Кейт Міддлтон.

Принц Вільям з Томом Крузом відвідали благодійну подію

На початку 2024 року стало відомо, що принцеса Уельська перенесла операцію на черевній порожнині. Вона хоче максимально залишити свою медичну інформацію конфіденційною. Наразі мама трьох дітей відновлюється після операції у Віндзорі.

Тим часом король Чарльз ІІІ переніс операцію через збільшення простати. У цей період йому діагностували рак. Повідомлялося, що хвороба на ранній стадії, тому монарх налаштований оптимістично.

Король Чарльз ІІІ Фото: The Royal Family

Нагадаємо, король Чарльз ІІІ хоче примиритися з принцом Гаррі.

Також Фокус писав про справжню причину, чому принц Гаррі не залишився на ніч в одній з королівських резиденцій, а поїхав у готель.