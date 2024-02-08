Король Чарльз ІІІ хоче воззʼєднатися з принцом Гаррі, — експерт

Герцог Сассекський негайно прибув до Лондона, коли дізнався про важку хворобу батька. Останні роки вони перебували в напружених стосунках.

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Король Великої Британії Чарльз III готовий примиритися зі своїм сином, принцом Гаррі, після того, як у монарха діагностували рак. Про це пише Entertainment Tonight.

"[Чарльз] відчайдушно хоче помиритися з Гаррі", — вважає королівська експертка Кеті Ніколл.

Букінгемський палац оголосив у понеділок, 5 лютого 2024 року, що у 75-річного короля Чарльза ІІІ виявили рак, що спонукало 39-річного герцога Сассекського негайно сісти в літак і полетіти з Каліфорнії до Лондона, щоб побути поруч зі своїм батьком. Втім, ніч син монарха провів у готелі і менш як за добу вилетів назад до Монтесіто.

Король Чарльз ІІІ із синами Гаррі та Вільямом Фото: Getty Images

Після приземлення в аеропорту Хітроу у вівторок, 6 лютого 2024, без дружини Меган Маркл Гаррі "швидко відвідав" Кларенс-хаус, щоб побачити суверена.

"Його батько особисто зателефонував йому, щоб повідомити про свій діагноз раку, [і] Гаррі вскочив на нічний рейс з Лос-Анджелеса", — розповідає Ніколл.

Вона припустила, що возз’єднання батька і сина було дуже "емоційним", оскільки вони не були в добрих стосунках упродовж останніх років.

"Король відчув би велике полегшення і втіху від того факту, що Гаррі прилетів", — сказала вона, зазначивши, що зустріч, "ймовірно, була досить важкою для них обох".

Король Чарльз ІІІ та принц Гаррі Фото: Getty Images

Нагадаємо, тим часом принц Вільям повернувся до королівських обовʼязків.

Також Фокус писав про виклики, які постають перед королівською родиною Великої Британії на фоні онкології Чарльза ІІІ.