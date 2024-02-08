Король Чарльз ІІІ хоче воззʼєднатися з принцом Гаррі, — експерт
Герцог Сассекський негайно прибув до Лондона, коли дізнався про важку хворобу батька. Останні роки вони перебували в напружених стосунках.
Король Великої Британії Чарльз III готовий примиритися зі своїм сином, принцом Гаррі, після того, як у монарха діагностували рак. Про це пише Entertainment Tonight.
"[Чарльз] відчайдушно хоче помиритися з Гаррі", — вважає королівська експертка Кеті Ніколл.
Букінгемський палац оголосив у понеділок, 5 лютого 2024 року, що у 75-річного короля Чарльза ІІІ виявили рак, що спонукало 39-річного герцога Сассекського негайно сісти в літак і полетіти з Каліфорнії до Лондона, щоб побути поруч зі своїм батьком. Втім, ніч син монарха провів у готелі і менш як за добу вилетів назад до Монтесіто.
Після приземлення в аеропорту Хітроу у вівторок, 6 лютого 2024, без дружини Меган Маркл Гаррі "швидко відвідав" Кларенс-хаус, щоб побачити суверена.
"Його батько особисто зателефонував йому, щоб повідомити про свій діагноз раку, [і] Гаррі вскочив на нічний рейс з Лос-Анджелеса", — розповідає Ніколл.
Вона припустила, що возз’єднання батька і сина було дуже "емоційним", оскільки вони не були в добрих стосунках упродовж останніх років.
"Король відчув би велике полегшення і втіху від того факту, що Гаррі прилетів", — сказала вона, зазначивши, що зустріч, "ймовірно, була досить важкою для них обох".
Нагадаємо, тим часом принц Вільям повернувся до королівських обовʼязків.
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