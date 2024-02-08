Розкрита справжня причина, чому принц Гаррі залишився в готелі

Син британського короля Чарльза ІІІ негайно прибув до Європи, коли дізнався про діагностування раку в його батька. Втім, маючи низку королівських резиденцій, він залишився на ніч у готелі.

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Стало відомо, чому принц Гаррі вирішив провести єдину ніч у Лондоні в готелі, коли приїхав навідати батька, короля Великої Британії Чарльза ІІІ, у якого напередодні діагностували рак. Про це пише New York Post.

За словами колишнього дворецького британського суверена, герцог Сассекський вирішив показати королівським родичам, що він здатний "забезпечувати себе" фінансово.

Гаррі вже повернувся до Монтесіто, штат Каліфорнія, пробувши в Європі близько доби, менше години з якох він провів зі своїм хворим батьком.

Грант Гаррольд, який працював на британського короля протягом семи років, вважає, що принц Гаррі відмовився залишатися із сім’єю в будь-якій із їхніх численних королівських резиденцій у відчайдушній спробі показати, що він "досить виріс, щоб фінансувати себе".

Принц Гаррі Фото: Getty Images

"Дивно, що він не зупиняється в жодній королівській резиденції, тому що, очевидно, коли вони росли, у них були кімнати в Кларенс-хаусі та в Хайгроув", — каже ексдворецький.

Разом з цим, на думку Гаррольда, рішення Гаррі залишитися в готелі "не мало сенсу" з точки зору безпеки сина короля.

"Якщо він зупинявся в одній із королівських резиденцій, охорона вже там є", — зазначив колишній дворецький Чарльза ІІІ, додавши, що в готелі Гаррі знадобилась би власна команда безпеки.

Король Чарльз ІІІ Фото: The Royal Family

Нагадаємо, принц Гаррі був шокований діагнозом батька.

Також Фокус писав про звернення князя Монако Альбера ІІ до короля Чарльза ІІІ на фоні новин про його хворобу.