"Був шокований діагнозом": принц Гаррі вже зустрівся з батьком

Герцог Сассекський прилетів в аеропорт Гітроу без дружини та дітей. І Гаррі не планує зустрічатися з братом.

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Принц Гаррі прибув до Лондона, щоб бути поруч із королем Чарльзом, якому діагностували рак. Меган Маркл залишилася в постраждалій від повені Каліфорнії зі своїми дітьми. І поки що незрозуміло, чи зустрічатиметься Гаррі з братом, принцом Вільямом, хоч джерела і сподіваються на примирення членів королівської сім'ї. Про це пише Daily Mail.

Припускають, що герцог Сассекський летів рейсом British Airways і прибув у лондонський аеропорт Хітроу.

Принц Гаррі прибув до Великої Британії

Герцогиня Сассекська, як вважають, залишилася в Каліфорнії у своєму особняку в Монтесіто зі своїми двома дітьми, чотирирічним принцом Арчі та дворічною принцесою Лілібет, незважаючи на загрозу повеней через екстремальну погоду в Каліфорнії цього тижня.

Трансатлантична подорож Гаррі породила надію, що його повернення до Британії сприятиме його примиренню з родиною.

Принц Гаррі прибув до Великої Британії

Принц Гаррі зустрівся з батьком у Кларенс-Гаусі. Раніше його відвідували його племінниця, принцеса Беатріс та її чоловік Едоардо Мапеллі Моцці. Невідомо, зупиниться Гаррі в готелі в центрі Лондона, щоб бути ближче до короля, чи залишиться у Віндзорі, найімовірніше, у порожньому котеджі Фрогмор.

Зустріч короля Чарльза і принца Гаррі була короткою. Після неї усміхнений король Чарльз покинув Кларенс-гаус і готується повернутися в Сандрінгем.

Король Чарльз і королева Камілла махали натовпу, залишаючи королівську резиденцію на задньому сидінні службового автомобіля. Передбачається, що вони вирушать у Норфолк на вертольоті.

Король Чарльз і королева Камілла залишають Кларенс-Гаус після зустрічі з принцом Гаррі Фото: Getty Images

Герцога Сассекського помітили на задньому сидінні Range Rover, який проїжджав у великій колоні через ворота Кларенс-хауса.

Експерти висловили надію, що поїздка Гаррі стане кроком до перемир'я, але джерело, близьке до принца Уельського, заявило, що в нього "жодних планів" на зустріч.

Востаннє принц прилетів до Великої Британії у вересні на церемонію вручення премії Well Child Awards, і він зупинявся в готелі. Він хотів зупинитися у Віндзорському замку, але йому відмовили.

Гаррі зазвичай подорожує зі своєю власною командою приватної охорони після того, як його позбавили права на автоматичний поліцейський захист, коли він покинув королівську сім'ю 2020 року.

Король Чарльз особисто зв'язався з герцогом Сассекським і принцом Уельським, щоб повідомити їм про свій діагноз до того, як про нього оголосив Букінгемський палац.

Джерело, близьке до Гаррі, повідомило, що він одразу вирішив приїхати до Великої Британії, щоб бути поруч зі своїм батьком. Експерти стверджують, що поїздка Гаррі до Великої Британії "вказує на серйозність" стану короля. А інсайдери кажуть, що принц "був шокований" діагнозом батька.

Джерела в палаці натякнули, що зустріч Гаррі та Вільяма не планується.

Вважають, що 41-річний принц Уельський, як і раніше, зосереджений на догляді за своєю дружиною Кейт, яка відновлюється після операції на черевній порожнині і бере тривалу відпустку від громадських обов'язків до Великодня.

Завтра Вільям має повернутися до громадської роботи, вранці провівши інвеституру у Віндзорському замку, а ввечері він відвідає гала-концерт лондонської служби повітряної швидкої допомоги.

Джерела, близькі до 39-річного Гаррі, сказали, що герцог був би радий можливості зустрітися зі своїм братом, "якби така можливість випала". "Основна причина поїздки герцога до Великої Британії — відвідати свого батька. Якби з'явилася можливість побачитися з принцом Уельським, герцог би з радістю її прийняв", — сказав інсайдер.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, які проблеми зі здоров'ям є у короля Чарльза.