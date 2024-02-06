Що станеться, якщо короля Чарльза оголосять недієздатним через діагноз

Після того, як у монарха виявили рак, виникло питання, що буде, якщо він стане недієздатним. Хто буде його заміщати? Королева Камілла, принц Вільям, принцеса Анна чи принц Едвард?

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У короля Великої Британії Чарльза виявили рак після того, як він потрапив до лікарні для операції на простаті. Офіційно в Букінгемському палаці оголосили, що він тимчасово відмовиться від громадських обов'язків. Але виникли питання про те, хто зможе замінити монарха в разі, якщо король стане "недієздатним". Про це пише Daily Mail.

Букінгемський палац повідомив, що лікарі виявили неуточнену форму раку під час лікування доброякісного захворювання простати.

Зрозуміло, що захворювання короля Чарльза було виявлено дуже рано і прогноз хороший.

Король Чарльз і королева Камілла Фото: Getty Images

Король продовжить щотижневу аудієнцію у прем'єр-міністра і займатиметься закулісними державними справами та офіційними паперами.

Хоча після цієї новини король, як повідомляється, налаштований "надзвичайно позитивно", існує закон на випадок, якщо монарх стане "недієздатним".

Закон про регентство 1937 року набув чинності під час правління короля Георга VI — діда короля Чарльза — у зв'язку з тим, що його спадкоємиці, королеві Єлизаветі II, на той час було лише 10 років.

Закон застосовується, коли монарх, який вступив на престол, не досяг 18-річного віку, перебуває за межами країни або недієздатний.

У разі тимчасової недієздатності або відсутності в країні монарх може делегувати свої обов'язки "державним радникам".

Так було з королевою Єлизаветою II, коли вона попросила принца Чарльза і принца Вільяма бути присутніми на державному відкритті парламенту 2022 року.

Усі державні радники є членами королівської сім'ї, і два або більше членів можуть одночасно виконувати королівські функції.

Це буде партнер короля і наступні четверо в черзі на престол, які досягли 21 року: королева Камілла, принц Уельський, герцог Сассекський, герцог Йоркський і принцеса Беатріс.

Принц Вільям і король Чарльз Фото: Getty

Однак 2022 року королівський двір заявив, що це поширюватиметься тільки на членів королівської сім'ї, які працюють.

Тому в разі недієздатності королева Камілла, принц Вільям, королівська принцеса Анна і принц Едвард підтримають короля.

Принцеса Анна з братом Фото: Getty Images

До Закону про державних радників 2022 року додано принцесу Анну і принца Едварда, герцога Единбурзького.

Принц Едвард і Софі Вессекська Фото: Getty Images

Законодавство також поширюється на призначеного "регента", якщо монарх стає остаточно недієздатним і більше не може виконувати свої королівські обов'язки.

"Регент" — це наступний у черзі на престол: принц Вільям. Він візьме на себе більшу частину функцій монарха, за винятком надання королівської санкції на законопроєкт.

Букінгемський палац заявив напередодні: "Під час нещодавньої процедури короля в лікарні з приводу доброякісного збільшення простати було поставлено діагноз, що викликає занепокоєння. Подальші діагностичні тести виявили форму раку. Його Величність сьогодні приступив до регулярного лікування, протягом якого лікарі порадили йому відкласти громадські обов'язки. Протягом цього періоду Його Величність продовжить займатися державними справами та офіційною документацією у звичайному режимі. Король вдячний своїй медичній команді за швидке втручання, яке стало можливим завдяки недавній процедурі в лікарні. Він, як і раніше, повністю позитивно оцінює лікування і сподівається якомога швидше повернутися до повноцінної громадської діяльності".

У палаці зазначили, що "Його Величність вирішив поділитися своїм діагнозом, щоб запобігти спекуляціям і в надії, що це допоможе суспільному розумінню всіх тих, хто в усьому світі страждає від раку".

Передбачається, що король особисто поінформував своїх синів, принца Вільяма і принца Гаррі, про свій стан.

Герцог Сассекський сьогодні має прибути до Великої Британії, щоб побачитися з ним, повідомило джерело, близьке до Гаррі. Уже відомо, що принц прилетить сам. Тобто Чарльз не зустрінеться зі своїми онуками.

Король також вибачився за те, що йому довелося відкласти майбутні заходи.