Грижа, пухлини та спортивні травми: які проблеми зі здоров'ям у британського короля Чарльза III

Король Великої Британії 2008 року переніс звичайну невелику операцію з видалення не ракової пухлини з перенісся; 2003 року йому зробили операцію з видалення грижі в приватній клініці.

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Доброякісна пухлина простати — далеко не єдина проблема зі здоров'ям короля Великої Британії Чарльза III. Протягом усього життя він отримав кілька спортивних травм, а також переніс операцію з видалення ще однієї пухлини, пише AP.

Збільшена простата

Кілька днів тому Чарльза III виписали з приватної лондонської лікарні після лікування збільшеної простати. Хоча перед процедурами королю довелося скасувати всі справи та відпочити, влада заявила, що захворювання виявилося доброякісним.

Збільшена простата — поширене захворювання серед чоловіків, старших за 50 років, на яке страждають тисячі людей у Великій Британії. Цей стан впливає на сечовипускання і зазвичай не становить серйозної небезпеки для здоров'я. Він не є раком і не підвищує ризик розвитку раку простати. За словами палацових чиновників, розкриття королем подробиць свого стану покликане спонукати інших чоловіків пройти обстеження простати відповідно до рекомендацій громадської охорони здоров'я.

Коронавірус

Нинішній британський монарх двічі заражався вірусом COVID-19, але, за словами офіційних осіб, обидва рази його симптоми були слабко виражені. Тоді ще принц Чарльз заразився у своєму будинку в Шотландії в березні 2020 року, на ранній стадії пандемії у Великобританії, проти якої ще не було вакцини. Хоча на деякий час він втратив відчуття смаку й нюху, його здоров'я залишалося добрим. У лютому 2022 року Чарльз заразився коронавірусом вдруге. На той час він уже отримав три щеплення проти цього захворювання.

Спортивні травми

Як зазначає медіа, Чарльз був завзятим гравцем у поло і за роки занять спортом дістав безліч травм. У 1980 році під час матчу з поло у Віндзорі він упав і отримав удар ногою від поні, після чого йому наклали шість швів на щоку. У 1990-х роках він упав під час матчу з поло і зламав праву руку, а під час іншого матчу пошкодив ліве коліно і переніс кілька операцій. У 2001 році під час матчу з поло зі своїми синами, принцом Вільямом і принцом Гаррі, його доправили в лікарню на машині швидкої допомоги після того, як його скинули з коня під час матчу.

Опухлі пальці

"Пальці-сосиски" Чарльза вже давно стали предметом спекуляцій: дехто припускає, що вони можуть бути результатом скупчення рідини, артриту або інших проблем зі здоров'ям. Поки незрозуміло, чи є опухлі пальці результатом хвороби, але сам Чарльз неодноразово жартома згадував про це.

Крім того, чинний король Великої Британії 2008 року він переніс звичайну невелику операцію з видалення не ракової пухлини з перенісся; 2003 року йому зробили операцію з видалення грижі в приватній клініці.

Нагадаємо, дещо раніше з'явилася реакція королеви Камілли на звістку про хворобу Чарльза III. Королева продовжить виконувати свої обов'язки дружини монарха, попри хворобу чоловіка, і водночас буде підтримувати британського короля своєю дружбою і любов'ю, повідомили журналістам наближені до монаршої сім'ї джерела.

Крім того, 6 лютого ми писали про те, що принц Гаррі вилетить до Лондона, дізнавшись про діагноз батька. Новина про те, що у короля Чарльза III виявлено рак, стала шоком для британців і насамперед для сім'ї монарха. Діагноз батька не залишив байдужим і його молодшого сина, принца Гаррі, який зібрався найближчими днями вилетіти з Каліфорнії (США) до Лондона.