Грыжа, опухоли и спортивные травмы: какие проблемы со здоровьем у британского короля Чарльза III

Король Великобритании в 2008 году перенес обычную небольшую операцию по удалению нераковой опухоли с переносицы; в 2003 году ему сделали операцию по удалению грыжи в частной клинике.

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Доброкачественная опухоль простаты — далеко не единственная проблема со здоровьем короля Великобритании Чарльза III. На протяжение всей жизни он получил несколько спортивных травм, а также перенес операцию по удалению еще одной опухоли, пишет AP.

Увеличенная простата

Несколько дней назад Чарльз III был выписан из частной лондонской больницы после лечения увеличенной простаты. Хотя перед процедурами королю пришлось отменить все дела и отдохнуть, власти заявили, что заболевание оказалось доброкачественным.

Увеличенная простата — распространенное заболевание среди мужчин старше 50 лет, которым страдают тысячи людей в Великобритании. Это состояние влияет на мочеиспускание и обычно не представляет серьезной опасности для здоровья. Оно не является раком и не повышает риск развития рака простаты. По словам дворцовых чиновников, раскрытие королем подробностей своего состояния призвано побудить других мужчин пройти обследование простаты в соответствии с рекомендациями общественного здравоохранения.

Коронавирус

Нынешний британский монарх дважды заражался вирусом COVID-19, но, по словам официальных лиц, оба раза его симптомы были слабо выражены. Тогда еще принц Чарльз заразился в своем доме в Шотландии в марте 2020 года, на ранней стадии пандемии в Великобритании, против которой еще не было вакцины. Хотя на некоторое время он потерял чувство вкуса и обоняния, его здоровье оставалось хорошим. В феврале 2022 года Чарльз заразился коронавирусом во второй раз. К тому времени он уже получил три прививки против этого заболевания.

Спортивные травмы

Как отмечает медиа, Чарльз был заядлым игроком в поло и за годы занятий спортом получил множество травм. В 1980 году во время матча по поло в Виндзоре он упал и получил удар ногой от пони, после чего ему наложили шесть швов на щеку. В 1990-х годах он упал во время матча по поло и сломал правую руку, а во время другого матча повредил левое колено и перенес несколько операций. В 2001 году во время матча по поло со своими сыновьями, принцем Уильямом и принцем Гарри, он был доставлен в больницу на машине скорой помощи после того, как его сбросили с лошади во время матча.

Опухшие пальцы

"Пальцы-сосиски" Чарльза уже давно стали предметом спекуляций: некоторые предполагают, что они могут быть результатом скопления жидкости, артрита или других проблем со здоровьем. Пока неясно, являются ли опухшие пальцы результатом болезни, но сам Чарльз неоднократно в шутку упоминал об этом.

Кроме того действующий король Великобритании в 2008 году он перенес обычную небольшую операцию по удалению нераковой опухоли с переносицы; в 2003 году ему сделали операцию по удалению грыжи в частной клинике.

Напомним, несколько ранее появилась реакция королевы Камиллы на известие о болезни Чарльза III. Королева продолжит исполнять свои обязанности супруги монарха, несмотря на болезнь мужа, и одновременно будет поддерживать британского короля своей дружбой и любовью, сообщили журналистам приближенные к монаршей семье источники.

Кроме того 6 февраля мы писали о том, что принц Гарри вылетит в Лондон, узнав о диагнозе отца. Новость о том, что у короля Чарльза III выявлен рак, стала шоком для британцев и, в первую очередь, для семьи монарха. Диагноз отца не оставил равнодушным и его младшего сына, принца Гарри, который собрался в ближайшие дни вылететь из Калифорнии (США) в Лондон.