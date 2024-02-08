Принц Вільям зустрівся з Томом Крузом: для чого вони зібралися (фото)

Поки Кейт Міддлтон відходить від операції на черевній порожнині, а британський король Чарльз ІІІ бореться з раком, принц Уельський повернувся до королівських обовʼязків. Він вчергове підтримує лондонську благодійну організацію.

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Принц Вільям зустрівся з голівудським актором Томом Крузом у Лондоні. Знімками ділиться офіційний акаунт подружжя Уельських в Instagram.

Майбутній король Великої Британії та американська зірка стали гостями благодійного вечора, присвяченого лондонській повітряній машині швидкої допомоги.

"Відзначаємо героїв @londonsairambulance. Їхня швидкість, досвід та непохитна відданість роблять місто безпечнішим", — зазначили представники королівських персон.

Принц Вільям зустрівся з Томом Крузом

"Радий бачити вас тут, Томе Крузе", — зазначив принц Вільям на сторінці в Х.

Двоє чоловіків зʼявилися на публіці в класичних смокінгах, які поєднали з білими сорочками та метеликами.

Принц Вільям зустрівся з Томом Крузом у Лондоні

Принц Вільям, який близько двох років працював пілотом санітарної авіації у Східній Англії, зосереджує велику увагу на висвітленні роботи бригад бортової медицини та інших аварійних служб і кілька років тому став патроном організації.

"Щиро вдячні нашим патронам, принцу Уельському та Тому Крузу, за їхню присутність на нашому гала-вечорі та підтримку нашої благодійності", — зазначили представники організації.

Принц Вільям зустрівся з Томом Крузом у Лондоні

Підтримуючи 30-ту річницю організації у 2019 році, майбутній британський монарх також літав разом із екіпажем, щоб розпочати кампанію "30 Years Saving Lives", і зустрівся з персоналом і пацієнтами служби під час кількох заходів зі збору коштів.

Нагадаємо, тим часом принц Гаррі ночував у готелі під час свого короткого перебування в Лондоні.

Також Фокус писав про знак, що вказує на одужання Кейт Міддлтон.