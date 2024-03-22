Стало відомо, чим наразі займається Кейт Міддлтон

На початку 2024 року дружина майбутнього британського короля перенесла операцію на черевній порожнині. Наразі вона відновлюється після медичних втручань та планує повернутися до публічних обовʼязків після Великодня.

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Кенсінгтонський палац напередодні повідомив, що Кейт Міддлтон уже зайнята новим проєктом під час відновлення після операції на черевній порожнині. Про це пише Telegraph.

Принцеса Уельська зосередилася на кампанії Королівського центру раннього дитинства Shaping Us зі свого маєтку у Віндзорі.

"Протягом процесу принцеса була в курсі новин", — розповів речник палацу.

Ініціатива дружини принца Вільяма зосереджується на важливості раннього розвитку дитини.

Архівне фото Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Кампанія має оприлюднити результати дослідження Шкали тривоги дитини (ADBB), яке зосереджується на соціальній поведінці дитини, яке було проведено двома фондами Національної служби охорони здоров’я та Університетом Оксфорд.

Принцеса Уельська особисто запропонувала використовувати цей інструмент після зустрічі з родинами, які скористалися системою ADBB, під час її поїздки до Данії у 2022 році, тож, ймовірно, Кетрін буде зацікавлена в тому, щоб дізнатися результати.

Хоча королівська персона не змогла особисто відвідати офіційні заходи кампанії, оскільки вона відновлювалася після операції на черевній порожнині, принцеса планує повернутися до виконання публічних обовʼязків після Великодня 2024.

Архівне фото Кейт Міддлтон Фото: Getty

Нагадаємо, Кейт Міддлтон помітили на фермерському ринку.

Також Фокус писав про бурхливу реакцію мережі на зникнення принцеси Уельської та "смерть" короля Чарльза ІІІ.