Кейт Миддлтон и принц Уильям планируют покинуть Виндзор: куда они отправятся

Семья Уэльских с 2022 года живет в поместье Аделаида в Виндзоре. Здесь Кэтрин восстанавливается после операции на брюшной полости.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям готовятся к семейному отдыху, поскольку их дети, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи, уходят на школьные пасхальные каникулы 22 марта 2024 года. Об этом пишет Hello Magazine.

10-летний Джордж, 8-летняя Шарлотта и 5-летний Луи, которые посещают школу Lambrook в графстве Беркшир, имеют почти целый месяц отдыха от учебы и должны вернуться в школу после 17 апреля.

Уэльские обычно проводят школьные каникулы в своем втором доме, Анмер-Холл в поместье Сандрингем в Норфолке, поэтому, вероятно, они отправятся туда в ближайшее время.

Впрочем, семья будущего британского короля может решить сначала посетить пасхальное богослужение в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке вместе с остальными членами королевской семьи, а затем отправиться в Норфолк.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

Сын короля Чарльза III и его жена обычно посещают службу вместе с другими членами королевской семьи, в частности, самим монархом и его женой Камиллой, герцогом и герцогиней Эдинбургскими и их детьми, леди Луизой Виндзор и Джеймсом, графом Вессекским, принцессой Анной, Зарой и Майком Тиндаллом и другими.

Принц Луи дебютировал в 2023 году во время Пасхи, держа за руку маму, когда он прибыл в часовню.

Семья Уэльских на Пасху 2023 года Фото: Getty

В Норфолке Кейт Миддлтон будет иметь больше свободы выходить на прогулку и наслаждаться веселыми пасхальными мероприятиями с детьми, в частности, красить яйца, заниматься выпечкой.

Принцесса уже готовится вернуться к работе после перенесенной операции на брюшной полости в январе 2024 года. Кенсингтонский дворец объявил, что мама троих детей возобновит исполнение королевских обязанностей после Пасхи. Она восстанавливалась дома в Виндзоре, и ее лишь несколько раз видели на публике.

Скорее всего, Кейт проведет первые мероприятия после 17 апреля, когда ее дети вернутся в школу.

Напомним, Кейт Миддлтон заметили на фермерском рынке.

Также Фокус писал о бурной реакции сети на исчезновение принцессы Уэльской и "смерть" короля Чарльза ІІІ.