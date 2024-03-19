Очевидцы сняли Кейт Миддлтон на фермерском рынке (видео)

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс описала Кейт как полную энергии. Она улыбалась и разговаривала о чем-то с Уильямом. Кадры, облетевшие СМИ, по мнению обозревателей, должны развеять все слухи вокруг жизни и здоровья принцессы Уэльской.

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Исчезновение Кейт Миддлтон из публичного пространства продолжает обрастать слухами и теориями, и поэтому, когда появилась информация, что она вместе с мужем, принцем Уильямом, посетила фермерский рынок в Виндзоре, многие ей не поверили из-за отсутствия доказательств. И вот теперь The Sun опубликовал видео с принцем и принцессой Уэльскими, которые идут по рынку. Детей с ними не было.

На кадрах принцесса улыбалась и выглядела расслабленной. Она несла в левой руке белую сумку с покупками и о чем-то беседовала с Уильямом. На ней были черные леггинсы, заправленные в носки, кроссовки, и топ на молнии. Принц надел синие джинсы, кроссовки и куртку, а на лоб низко надвинул бейсболку.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс рассказала, что "совершенно необычное" поведение 42-летней Кэтрин показало, что она "полна энергии" после долгого отсутствия на публике.

"Совершенно потрясающе видеть, как самая востребованная женщина в мире и предмет спекуляций и слухов в социальных сетях внезапно появляется вот так, выглядя не просто здоровой, полной энергии и невероятно счастливой, но и не делая видимых попыток спрятаться от публики. Здесь Кейт идет впереди Уильяма, делая достаточно большие шаги, чтобы не было и намека на какую-либо продолжающуюся слабость. В то время как Уильям частично скрывает лицо под кепкой и опустил голову, язык тела Кейт здесь предполагает желание быть увиденной. Ее голова поднята, ее длинные волосы развеваются, а на ее лице широкая улыбка, которая, кажется, сигнализирует о том, что она оптимистична и жизнерадостна. Это довольно необычное поведение языка тела для ведущего члена королевской семьи, выступающего "инкогнито" на публике, и это предполагает, что вполне естественно, что это делается с точки зрения успокоения фанатов и подавления всех токсичных слухов", – объяснила Джеймс в комментарии Mail.Online.

Человек, который снял пару на свой Apple iPhone 12 Pro, рассказал TMZ, он со своей семьей посетил магазин, чтобы "убить время", когда шли за другими покупками, и узнал Уильяма и Кейт. Его поразило, насколько "счастливыми" они выглядели.

"Когда я вошел внутрь, я огляделся и заметил их. Все они выглядели счастливыми. Честно говоря, я не слежу за такими новостями, но поделился ими со своей семьей – они такие: "О, она жива!" Я заметил пару, выбирающую буханки хлеба, и женщина повернулась лицом, и мне показалось, что я видел это лицо раньше". Это было знакомо. Я подошел к своей машине и, когда они вышли из магазина, просто снял их на видео. Я думаю, они вышли через ворота на территорию. Они просто исчезли, и я не увидел машины. Кейт выглядела счастливой и расслабленной. Они выглядят счастливыми, просто имея возможность пойти в магазин и пообщаться. Кейт выглядела облегченной, как будто поход в магазин был удачным. Это было естественно", – поделился очевидец, не назвавший своего имени.

Сейчас Кенсингтонский дворец работает с гуру по связям с общественностью, чтобы разработать график Кейт, когда она вернется на работу. Ее новый личный секретарь подполковник Том Уайт и личный секретарь Уильямса Ян Патрик, как полагают, являются частью старшей команды, работающей круглосуточно после того, как вокруг ее отсутствия в поле зрения общественности поползли конспирологические слухи, сообщает The Mirror.

"Команды работают круглосуточно, чтобы разработать план возвращения принцессы Уэльской к работе после нескольких недель огромного давления. Все они знают, что мир будет наблюдать за этим после нескольких недель усиленных спекуляций и зачастую диковинных комментариев в социальных сетях", – заявили представители дворца.

17 января Кенсингтонский дворец объявил, что накануне Кейт была госпитализирована в лондонскую клинику в Мэрилебоне, центральный Лондон, для "плановой операции на брюшной полости". Представитель принцессы добавил, что, согласно нынешним медицинским рекомендациям, она вряд ли вернется к общественным обязанностям до Пасхи. По его словам, Кэтрин лично хотела сохранить свою медицинскую информацию в тайне, и заявил, что будет предоставлять обновленные данные только в том случае, если появится "значительная новая информация, которой можно поделиться".

Ранее Фокус писал, что таролог сделала расклад по поводу исчезновения Кейт Миддлтон и ее отношений с принцем Уильямом.