Троє співробітників клініки, де лікувалася Кейт Міддлтон, намагалися вкрасти медичні записи

Передбачається, що принаймні одна людина намагалася переглянути записи принцеси Уельської, поки вона була в лондонській клініці. Розпочато розслідування.

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У лондонській клініці, де лікувалася Кейт Міддлтон, було розпочато розслідування з приводу тверджень, що співробітники намагалися отримати доступ до особистих медичних записів принцеси Уельської, поки вона там лікувалася. За даними ЗМІ, кілька співробітників намагалися отримати доступ до записів Кейт, коли вона була пацієнткою приватної лікарні в центрі Лондона в січні. Про це пише The Guardian.

Інсайдер повідомив, що старші керівники лікарні "зв'язалися з Кенсингтонським палацом одразу після того, як інцидент було доведено до їхнього відома, і запевнили палац, що буде проведено повне розслідування". Трьох співробітників відсторонили від роботи на час розслідування.

Служба з нагляду за конфіденційністю та захистом даних Великої Британії заявила, що отримала звіт про порушення.

Представник Управління комісара з інформації (ICO) заявив у вівторок: "Ми можемо підтвердити, що отримали звіт про порушення і оцінюємо надану інформацію".

Кенсингтонський палац заявив: "Це справа лондонської клініки".

У клініці заявили, що всі їхні пацієнти, незалежно від їхнього статусу, заслуговують на повну конфіденційність і конфіденційність щодо їхньої медичної інформації.

Столична поліція не змогла підтвердити, чи була вона поінформована про звинувачення.

А тим часом, подробиці про стан принцеси та операцію не розголошуються. Кенсингтонський палац раніше заявив, що це не пов'язано з раком і що вона хотіла б, щоб її особиста медична інформація залишалася конфіденційною.

Розслідування почалося після того, як Кейт Міддлтон опублікувала фото з дітьми на День матері. А потім з'ясувалося, що фото було відредаговано.

Кейт Міддлтон із дітьми Фото: Instagram @princeandprincessofwales

Це було перше офіційне фото принцеси після операції.

Пізніше принцеса принесла публічні вибачення і заявила, що несе відповідальність за цифрове редагування фотографії.

Хоча Кенсингтонський палац заявив, що принцеса не повернеться до королівських обов'язків до Великодня, газета Times повідомила, що у неї є плани вирушити до церкви у великодню неділю на щорічну великодню заутреню в каплиці Святого Георгія у Віндзорі.

Але її тривала відсутність спровокувала появу чуток про те, що вона зникла, а Букінгемський палац приховує це.