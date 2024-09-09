Уже скоро: стало відомо, коли тяжкохвора Кейт Міддлтон з'явиться на публіці

Після того, як про діагноз Кейт Міддлтон стало відомо світу, вона істотно скоротила свою присутність в інформаційному полі.

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42-річна принцеса Уельська Кейт, яка з січня цього року проходить лікування від неозвученої форми раку і вкрай рідко з'являється на публіці, може разом із королем Чарльзом III та рештою королівської родини постати перед підданими 10 листопада на Національній службі пам'яті біля Кенотафу у Вайтхолі, 10 листопада, пише The Sunday Times.

Передбачається, що вона також відвідає щорічний концерт Together at Christmas, який зазвичай транслюється по телебаченню з Вестмінстерського абатства в грудні.

Кейт не приєднається до принца Вільяма на церемонії вручення премії Earthshot Prize в листопаді цього року, проте принцеса продовжує працювати з дому в котеджі Аделаїда у Віндзорі і проводить регулярні онлайн-зустрічі.

Літо хвора Кетрін провела у своєму будинку в Норфолку, Анмер-Холі, недалеко від маєтку Сандрінгем, разом з чоловіком і дітьми — принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї.

Спочатку їх усіх помітили, коли вони грали з пістолетами Nerf на фестивалі Bear Grylls' Gone Wild у Holkham Hall у серпні, а потім Уельси в повному складі вирушили до Шотландії, де приєдналися до короля Чарльза та королеви Камілли в Балморалі. 25 серпня Кейт сфотографували , коли вона прибувала до церкви Crathie Kirk на недільну службу.

Одягнена для холодної погоди, принцеса вийшла в коричневому картатому пальті від Holland Cooper і капелюсі з пір'ям від Hicks & Brown. До неї приєдналися принц Вільям і принц Джордж.

Тепер, коли літні канікули закінчилися, діти Кейт і Вільяма відновили навчання в школі Ламбрук.

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон вірна своєму чоловікові на тлі драми в королівській родині.