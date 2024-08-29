Монарша персона зі своїми спадкоємцями їли рибу з картоплею від місцевого продавця. Очевиці були вражені, побачивши майбутню королеву Великої Британії на пляжу.

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Онкохвору Кейт Міддлтон помітили на пляжі з дітьми. Про це пише Hello Magazine.

Відколи вона поділилася зі світом новинами про свій діагноз рак, принцеса Уельська зробила лише кілька публічних появ. Наприкінці літа 2024 майбутня королева відвідала недільну службу в церкві разом зі своїм чоловіком принцом Вільямом і їхнім старшим сином принцом Джорджем. Тепер деякі місцеві жителі помітили, як сім’я Уельських проводить час на березі моря в Норфолку.

Очевидці сказали, що бачили тут Кейт з 11-річним принцом Джорджем, 9-річною принцесою Шарлоттою та 6-річним принцом Луї, які їли рибу з картоплею від місцевого пляжного продавця.

"Я був вражений, коли прибув до Eric’s [Fish and Chip Shop] у Торнгемі та побачив Кейт і дітей", — розповів очевидець.

Кейт Міддлтон з дітьми Фото: Getty Images

Хоча принцеса Уельська відійшла від публічної уваги у 2024 році, численні звіти припускають, що вона намагається покласти край ворожнечі в королівській родині. Джерело повідомило, що Кейт намагалася налагодити стосунки між своїм чоловіком принцом Вільямом і його братом принцом Гаррі.

Королівський експерт Крістофер Андерсен стверджував, що принцеса Кетрін прагне відновити зруйновані стосунки в родині.

"На одну хмару менше нависло б над головою королівської родини", — зазначив експерт.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон зробила заяву наприкінці літа 2024.

Також Фокус писав про маленького племінника принцеси Уельської.