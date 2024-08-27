Брат Кейт Міддлтон показав сина, який підріс (відео)

Ініго народився восени 2023 року. Він став первістком Джеймса Міддлтона та його коханої Алізе.

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Брат Кейт Міддлтон Джеймс показав рідкісні кадри свого єдиного сина Ініго. Відео письменник та бізнесмен опублікував в Instagram.

У Міжнародний день собак Джеймс Міддлтон поділився роликом маленького спадкоємця в оточенні чотирилапих друзів.

Письменник також нагадав, що до виходу його книги Meet Ella ("Зустрічайте, Елла") залишилося трохи менше місяця.

"З Міжнародним днем собак. Для святкування ми дали Ініго його власного пса… Залишилося трохи менше місяця до виходу Meet Ella — не забудьте попередньо замовити свій примірник першого видання. Не можу дочекатися, коли поділюся з вами історією", — зазначив менший брат принцеси Уельської.

Син Джеймса Міддлтона

Джеймс Міддлтон зробив кар'єру серійного підприємця. Спочатку він продавав тематичні набори для випікання тортів на день народження через компанію своїх батьків, Party Pieces, перш ніж створити компанію The Cake Kit Company (яка була розпущена в 2015 році). У 2013 році брат принцеси Кетрін також відкрив персоналізований бізнес зефіру під назвою Boomf.

Останнє підприємство Джеймса, компанія з виробництва натуральних кормів для домашніх тварин під назвою Ella & Co., дебютувала в 2020 році, але він змінив назву на James & Ella в 2023 році після смерті своєї улюбленої собаки Елли на початку року. А тепер випускає цілу книгу про домашнього улюбленця.

Джеймс Міддлтон з дружиною Фото: Instagram/James Middleton

Джеймс Міддлтон почав зустрічатися з французькою фінансовою аналітикинею Алізе Тевене у 2019 році, одружившись 11 вересня 2021 року. У жовтні 2023 року вони стали батьками сина Ініго.

Нагадаємо, як Кейт Міддлтон вирішує суперечки з принцом Вільямом.

Також Фокус писав про рідкісну появу онкохворої Кейт Міддлтон на публіці.