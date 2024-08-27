Брат Кейт Миддлтон показал подросшего сына (видео)

Иниго родился осенью 2023 года. Он стал первенцем Джеймса Миддлтона и его возлюбленной Ализе.

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Брат Кейт Миддлтон Джеймс показал редкие кадры своего единственного сына Иниго. Видео писатель и бизнесмен опубликовал в Instagram.

В Международный день собак Джеймс Миддлтон поделился роликом маленького наследника в окружении четвероногих друзей.

Писатель также напомнил, что до выхода его книги Meet Ella ("Встречайте, Элла") осталось чуть меньше месяца.

"С Международным днем собак. Для празднования мы дали Иниго его собственного пса... Осталось чуть меньше месяца до выхода Meet Ella — не забудьте предварительно заказать свой экземпляр первого издания. Не могу дождаться, когда поделюсь с вами историей", — отметил младший брат принцессы Уэльской.

Сын Джеймса Миддлтона

Джеймс Миддлтон сделал карьеру серийного предпринимателя. Сначала он продавал тематические наборы для выпекания тортов на день рождения через компанию своих родителей, Party Pieces, прежде чем создать компанию The Cake Kit Company (которая была распущена в 2015 году). В 2013 году брат принцессы Кэтрин также открыл персонализированный бизнес зефира под названием Boomf.

Последнее предприятие Джеймса, компания по производству натуральных кормов для домашних животных под названием Ella & Co., дебютировала в 2020 году, но он сменил название на James & Ella в 2023 году после смерти своей любимой собаки Эллы в начале года. А теперь выпускает целую книгу о домашнем любимце.

Джеймс Миддлтон с женой Фото: Instagram/James Middleton

Джеймс Миддлтон начал встречаться с французской финансовой аналитиком Ализе Тевене в 2019 году, поженившись 11 сентября 2021 года. В октябре 2023 года они стали родителями сына Иниго.

Напомним, как Кейт Миддлтон решает споры с принцем Уильямом.

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