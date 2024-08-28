Онкохвора Кейт Міддлтон зробила нову заяву (фото)

За 2024 рік принцеса лише кілька разів зʼявлялася на публіці. Вона присвячує всю себе одужанню, борючись з раком.

Related video

Онкохвора Кейт Міддлтон та принц Вільям зробили нову заяву. Відповідне повідомлення зʼявилося на офіційній сторінці принца та принцеси Уельських в Instagram.

Монарше подружжя звернулося до британських спортсменів, які візьмуть участь у Паралімпійських іграх-2024, які цього року відбудуться в Парижі з 28 серпня по 8 вересня 2024 року.

"З нетерпінням чекаємо на ще кілька тижнів неймовірного спорту! Бажаємо успіхів нашим спортсменам @paralympicsgb_official та всім, хто змагається на #Paris2024", — написали Кейт Міддлтон та принц Вільям.

Своє звернення вони завершили ініціалами "W & C" — Вільям та Кетрін, відповідно.

Кейт Міддлтон та принц Вільям зробили заяву

Коли перед цим були Олімпійські ігри в Парижі, ходили чутки, що майбутня королева Великої Британії може відвідати історичну мультиспортивну подію, проте цього так і не сталося.

Можливо, цього разу лікарі дадуть зелене світло на поїздку за кордон.

Натомість Кетрін Міддлтон відвідала фінал тенісного чемпіонату Вімблдон та парад короля Trooping The Colour.

"Кейт і Вільям проходять через пекло за стінами палацу. Вони роблять усе можливе, щоб приховати хворобу від своїх трьох дітей. Але приховувати новини від принца Джорджа стає все складніше, оскільки хвороба починає спустошувати Кейт", — розповідав інсайдер.

Кейт Міддлтон та принц Вільям записали звернення до учасників Олімпіади-2024 Фото: Скрін відео

Нагадаємо, як виглядає племінник Кейт Міддлтон.

Також Фокус писав про нову появу Кейт Міддлтон на публіці.