Онкобольная Кейт Миддлтон сделала новое заявление (фото)

За 2024 год принцесса лишь несколько раз появлялась на публике. Она посвящает всю себя выздоровлению, борясь с раком.

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Онкобольная Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали новое заявление. Соответствующее сообщение появилось на официальной странице принца и принцессы Уэльских в Instagram.

Монаршая чета обратилась к британским спортсменам, которые примут участие в Паралимпийских играх-2024, которые в этом году состоятся в Париже с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

"С нетерпением ждем еще несколько недель невероятного спорта! Желаем успехов нашим спортсменам @paralympicsgb_official и всем, кто соревнуется на #Paris2024", — написали Кейт Миддлтон и принц Уильям.

Свое обращение они завершили инициалами "W & C" — Уильям и Кэтрин, соответственно.

Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали заявление

Когда перед этим были Олимпийские игры в Париже, ходили слухи, что будущая королева Великобритании может посетить историческое мультиспортивное событие, однако этого так и не произошло.

Возможно, на этот раз врачи дадут зеленый свет на поездку за границу.

Зато Кэтрин Миддлтон посетила финал теннисного чемпионата Уимблдон и парад короля Trooping The Colour.

"Кейт и Уильям проходят через ад за стенами дворца. Они делают все возможное, чтобы скрыть болезнь от своих троих детей. Но скрывать новости от принца Джорджа становится все сложнее, поскольку болезнь начинает опустошать Кейт", — рассказывал инсайдер.

Кейт Миддлтон и принц Уильям записали обращение к участникам Олимпиады-2024 Фото: Скрин видео

Напомним, как выглядит племянник Кейт Миддлтон.

Также Фокус писал о новом появлении Кейт Миддлтон на публике.