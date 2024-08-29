Монаршая персона со своими наследниками ели рыбу с картошкой от местного продавца. Очевидицы были поражены, увидев будущую королеву Великобритании на пляже.

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Онкобольную Кейт Миддлтон заметили на пляже с детьми. Об этом пишет Hello Magazine.

С тех пор как она поделилась с миром новостями о своем диагнозе рак, принцесса Уэльская сделала лишь несколько публичных появлений. В конце лета 2024 года будущая королева посетила воскресную службу в церкви вместе со своим мужем принцем Уильямом и их старшим сыном принцем Джорджем. Теперь некоторые местные жители заметили, как семья Уэльских проводит время на берегу моря в Норфолке.

Очевидцы сказали, что видели здесь Кейт с 11-летним принцем Джорджем, 9-летней принцессой Шарлоттой и 6-летним принцем Луи, которые ели рыбу с картошкой от местного пляжного продавца.

"Я был поражен, когда прибыл в Eric's [Fish and Chip Shop] в Торнгеме и увидел Кейт и детей", — рассказал очевидец.

Кейт Миддлтон с детьми Фото: Getty Images

Хотя принцесса Уэльская отошла от публичного внимания в 2024 году, многочисленные отчеты предполагают, что она пытается положить конец вражде в королевской семье. Источник сообщил, что Кейт пыталась наладить отношения между своим мужем принцем Уильямом и его братом принцем Гарри.

Королевский эксперт Кристофер Андерсен утверждал, что принцесса Кэтрин стремится восстановить разрушенные отношения в семье.

"На одну тучу меньше нависло бы над головой королевской семьи", — отметил эксперт.

Напомним, Кейт Миддлтон сделала заявление в конце лета 2024 года.

Также Фокус писал о маленьком племяннике принцессы Уэльской.