Кейт Миддлтон верна своему мужу на фоне драмы в королевской семье, — СМИ

Принцесса Уэльская переживает из-за ссоры Уильяма и Гарри. Она очень хотела бы, чтобы братья помирились, однако не будет настаивать на этом.

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Онкобольная Кейт Миддлтон переживает из-за ситуации в семье, поскольку разногласия между принцами Уильямом и принцами Гарри только углубляются. Об этом пишет Fox News.

Кристофер Андерсен, автор "Короля", рассказал, что хотя когда-то Кейт и Гарри были близки, она в ближайшее время не ведет мирных переговоров между родными братьями.

"Кейт была близка к Гарри, правда. У них была особая связь. Они разделяли одно и то же нелепое чувство юмора и смеялись над одинаковыми шутками. Гарри часто говорил, что Кейт была сестрой, которой у него никогда не было", — отметил автор.

По словам эксперта, принцесса Уэльская очень хотела бы, чтобы братья наконец нашли общий язык, ведь это уменьшило бы количество проблем в королевской семье Великобритании.

"Но больше всего Кейт верна своему мужу. Она полностью понимает, почему Уильям до сих пор в ярости. Кейт не собирается давить на Уильяма", — считает Кристофер Андерсен.

К тому же, будущий король сейчас переживает не лучшие времена: раком больна не только его жена, но и отец, король Чарльз III.

Принц Гарри и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Последний раз герцог Сассекский был в замке Балморал в сентябре 2022 года, когда умерла его бабушка, королева Елизавета II. На традиционный летний отпуск в шотландской резиденции в 2024 Гарри не пригласили, что в очередной раз свидетельствует о вражде в семье.

Принц Гарри, принц Уильям, Меган Маркл и Кейт Миддлтон Фото: Getty

Напомним, принцесса Уэльская осуществила редкое появление на публике.

Также Фокус писал о новом заявлении Кейт Миддлтон.