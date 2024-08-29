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Стиль життя

Кейт Міддлтон вірна своєму чоловікові на фоні драми в королівській родині, — ЗМІ

принц гаррі та кейт міддлтон, королівська сімʼя британії, принц вільям та принц гаррі, меган маркл, балморал
Фото: Getty Images | Принц Гаррі, принц Вільям, Меган Маркл та Кейт Міддлтон

Принцеса Уельська переймається через сварку Вільяма та Гаррі. Вона дуже хотіла би, аби брати помирилися, проте не наполягатиме на цьому.

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Онкохвора Кейт Міддлтон переймається через ситуацію в родині, оскільки розбіжності між принцами Вільямом і принцами Гаррі лише поглиблюються. Про це пише Fox News.

Крістофер Андерсен, автор "Короля", розповів, що хоча колись Кейт і Гаррі були близькі, вона найближчим часом не веде мирних переговорів між рідними братами.

"Кейт була близькою до Гаррі, правда. У них був особливий зв'язок. Вони поділяли одне й те ж безглузде почуття гумору і сміялися над однаковими жартами. Гаррі часто казав, що Кейт була сестрою, якої він ніколи не мав", — зазначив автор.

За словами експерта, принцеса Уельська дуже хотіла б, аби брати нарешті знайшли спільну мову, адже це зменшило б кількість проблем у королівській сімʼї Великої Британії.

"Але понад усе Кейт вірна своєму чоловікові. Вона повністю розуміє, чому Вільям досі розлючений. Кейт не збирається тиснути на Вільяма", — вважає Крістофер Андерсен.

До того ж, майбутній король наразі переживає не найкращі часи: на рак хвора не лише його дружина, а й батько, король Чарльз ІІІ.

Принц Гаррі та Кейт Міддлтон Fullscreen
Принц Гаррі та Кейт Міддлтон
Фото: Getty Images

Востаннє герцог Сассекський був у замку Балморал у вересні 2022 року, коли померла його бабуся, королева Єлизавета ІІ. На традиційну літню відпустку в шотландській резиденції Гаррі не запросили, що вчергове свідчить про ворожнечу в родині.

Принц Гаррі, принц Вільям, Меган Маркл та Кейт Міддлтон Fullscreen
Принц Гаррі, принц Вільям, Меган Маркл та Кейт Міддлтон
Фото: Getty

Нагадаємо, принцеса Уельська здійснила рідкісну появу на публіці.

Також Фокус писав про нову заяву Кейт Міддлтон.