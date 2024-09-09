Уже скоро: стало известно, когда тяжелобольная Кейт Миддлтон появится на публике

После того, как о диагнозе Кейт Миддлтон стало известно миру, она существенно сократила свое присутствие в информационном поле.

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42-летня принцесса Уэльская Кейт, которая с января этого года проходит лечение от неозвученной формы рака и крайне редко появляется на публике, может вместе с королем Чарльзом III и остальной королевской семьей может предстать перед подданными 10 ноября на Национальной службе памяти у Кенотафа в Уайтхолле. 10 ноября, пишет The Sunday Times.

Предполагается, что она также посетит ежегодный концерт Together at Christmas, который обычно транслируется по телевидению из Вестминстерского аббатства в декабре.

Кейт не присоединится к принцу Уильяму на церемонии вручения премии Earthshot Prize в ноябре этого года, однако принцесса продолжает работать из дома в коттедже Аделаида в Виндзоре и проводит регулярные онлайн-встречи.

Лето больная Кэтрин провела в своем доме в Норфолке, Анмер-Холле, недалеко от поместья Сандрингем, вместе с супругом и детьми – принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Сначала их всех заметили играющими с пистолетами Nerf на фестивале Bear Grylls' Gone Wild в Holkham Hall в августе, а затем Уэльсы в полном составе отправились в Шотландию, где присоединились к королю Чарльзу и королеве Камилле в Балморале. 25 августа Кейт была сфотографирована прибывающей в церковь Crathie Kirk на воскресную службу.

Одетая для холодной погоды, принцесса вышла в коричневом клетчатом пальто от Holland Cooper и шляпе с перьями от Hicks & Brown. К ней присоединились принц Уильям и принц Джордж.

Теперь, когда летние каникулы закончились, дети Кейт и Уильяма возобновили учебу в школе Ламбрук.

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон верна своему мужу на фоне драмы в королевской семье.