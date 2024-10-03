Залишилося жити від пів року до трьох: Кейт Міддлтон зустрілася з онкохворим підлітком

Дізнавшись про свій діагноз, Ліз Гаттон кинула школу і зосередилася на улюбленому занятті.

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Принцеса Уельська Кетрін, яка нещодавно завершила профілактичний курс хіміотерапії, разом із чоловіком, принцом Вільямом, зустрілася приватно у Віндзорському замку з 16-річною фотографкою Ліз Гаттон із Гарроґейта в Йоркширі, яка бореться з рідкісною та агресивною пухлиною. Відповідні фото з'явилися в акаунті принца і принцеси Уельських.

Кетрін мала розкішний вигляд у бордовому брючному костюмі та бежевому джемпері. Образ вона доповнила золотими сережками. Це її перші фото на "роботі" відтоді, як вона завершила основний курс лікування раку, діагностованого в неї в січні 2024-го.

Ліз була запрошена майбутнім королем на церемонію інвеститури, яку він проводив, щоб закарбувати учасників, включно з Марком Кавендішем, Вейнсом Барнсом і Алістером Маккойстом. Про дівчину принц дізнався через благодійну організацію London Air Ambulance Charity, покровителем якої він є.

"Приємно зустрітися з Ліз сьогодні у Віндзорі. Талановитий молодий фотограф, чия творчість і сила надихнули нас обох. Спасибі, що поділилися своїми фотографіями та історією з нами W&C", — йдеться у підписі.

Після церемонії Ліз разом із матір'ю Вікі Робейн, вітчимом Аароном і братом Матео запросили на особисту зустріч з Кейт і Вільямом.

Під час аудієнції принцеса щиро і міцно обійняла хвору дівчину.

"Такі милі, щирі та добрі люди. Я на сьомому небі від щастя, що моя сім'я отримала такий досвід", — написала у себе в соцмережі дівчина.

Ліз Гаттон прокоментувала зустріч у Віндзорському замку Фото: скрін

Пізніше Ліз написала в мережі: "Такі милі, щирі та добрі люди. Я на сьомому небі від щастя, що моя сім'я отримала такий досвід".

Принц Вільям опублікував фото церемонії і в підписі зазначив:

"Вітаємо всіх, хто сьогодні отримав нагороди у Віндзорі! Було приємно, що @lizhatton_photography допомогла нам зафіксувати ці особливі моменти".

У січні в Ліз діагностували десмопластичну дрібнокруглоклітинну пухлину. До лікарів дівчину змусив звернутися біль у животі під час різдвяних канікул. Після обстеження у неї виявили пухлини на обох яєчниках і печінці. Її мати сказала, що лікарі дають її доньці від шести місяців до трьох років життя. У середньому в Англії діагностується тільки 12 випадків раку на рік, і це настільки рідко, що немає стандартного лікування.

Ліз вирішила не здаватися і жити на повну. Вона склала "список бажань" для фотографії та кинула школу, щоб прожити час, що залишився, так, як їй хочеться. Тепер вона активно фотографує, щоб залишити після себе слід у фотографії.

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон розкритикували через відео про одужання.