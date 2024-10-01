Кейт Міддлтон розкритикували через відео про одужання: у чому причина

9 вересня майбутня королева Великої Британії повідомила про завершення курсу хіміотерапії. Втім, повноцінно до роботи вона поки не повертається.

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Кейт Міддлтон розкритикували через відео про завершення нею хіміотерапії. Про це пише In Touch.

"Це стало жорстоким нагадуванням Кейт про те, що завжди буде цинізм, коли вона виставляє себе на очі громадськості", — зазначило джерело.

За словами інсайдера, принцеса Уельська намагалася уникати читання чогось негативного, проте важко ігнорувати те, що деякі люди кажуть, що вона "тягнула Меган" і що відео було "надмірним і надто хореографічним".

"Кейт дуже серйозно сприймає суспільне сприйняття. Вона так старанно працює, щоб ніколи не помилитися, і тому її зазвичай так хвалять усі. Вона не сприймає це як належне і цінує це, але вона також звикла бути одним із улюблених членів сім’ї, що стосується громадськості та преси", — додало джерело.

Тому критика з боку громадськості "приносить їй багато страждань".

Кейт Міддлтон

Зокрема, інсайдер пригадав про скандал з відредагованим фото Кейт та її дітей на початку 2024 року.

"Вона визнала, що це була помилка, що їй ніколи не слід було користуватися фотошопом, і взяла на себе відповідальність. Але цього разу вона не вважає, що заслуговує на критику. Вона щиро приголомшена тим, що люди намагаються знищити її, коли вона була такою автентичною та чистою. Це боляче, і вона тепер відступає та переглядає свою позицію щодо такої відкритості в майбутньому", — зазначило джерело.

9 вересня дружина принца Вільяма розповіла, що закінчила профілактичну хіміотерапію. На відео видно, як Кейт разом із Вільямом і трьома їхніми дітьми, принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї, насолоджувалися прогулянками на свіжому повітрі.

Втім, деякі користувачі мережі сприйняли відео як піар-хід та спробу покращити імідж королівської родини. До того ж, британці наголосили, що багато людей проходять через такі випробування, проте не можуть собі дозволити повністю відійти від роботи, як монарші персони.

"Так жахливо і брутально зображати одужання від раку таким чином, хоча насправді це далеко не так. Оголошувати про те, що ви закінчили лікування, за допомогою короткометражного фільму голлівудського виробництва", — писали користувачі мережі.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон уперше зʼявилася на публіці після новин про одужання.

Також Фокус писав про плани Кейт Міддлтон на Різдво 2024.