Хвора Кейт Міддлтон продовжить щорічну традицію: про що мова

Принцеса Уельська лікується від раку, відійшовши від основних монарших обовʼязків. Про це стало відомо в березні 2024 року.

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Розкрито плани Кейт Міддлтон на Різдво 2024 року. Про це пише Hello Magazine.

Принцеса Уельська цього року знову готується провести свій концерт різдвяних колядок на тлі боротьби з онкологією.

Майбутня королева Великої Британії, яка на початку вересня повідомила у зворушливому ролику, що завершила лікування раку, уже провела приватну зустріч щодо новорічного заходу.

"Принцеса Уельська, спільний патрон Королівського фонду принца і принцеси Уельських, сьогодні вранці провела зустріч у Віндзорському замку", — повідомляли представники монаршої персони.

До Кетрін приєдналися члени її команди та представники Королівського фонду, щоб обговорити плани її різдвяного концерту, який відбудеться цього року у Вестмінстерському абатстві.

Кейт Міддлтон на різдвяному концерті Фото: Getty

Це буде четвертий раз, коли дружина принца Вільяма організовує святковий вечір, на якому минулого року до неї приєднався її чоловік і всі троє їхніх дітей.

Подія знову транслюватиметься на ITV напередодні Різдва.

Судячи з усього, Кейт Міддлтон виконуватиме легку роботу до кінця року. Окрім приватних зустрічей, плануються декілька публічних заходів протягом найближчих місяців у рамках її поступового повернення до своїх королівських обов’язків.

Кейт Міддлтон на різдвяному концерті Фото: Скріншот

Майбутня британська королева розповіла про свій важкий діагноз у березні. Хворобу було виявлено під час післяопераційних тестів після того, як Кейт перенесла планову операцію на черевній порожнині в січні 2024.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон уперше зʼявилася на публіці після закінчення хіміотерапії.

Також Фокус писав про образ Кейт Міддлтон, у якому вона відвідала службу в церкві.