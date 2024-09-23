Кейт Міддлтон приїхала до церкви в жакеті за 1200 фунтів стерлінгів

Принцеса обирає речі, які мають два головні моменти: ідеальний крій і сидять по фігурі.

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Не встигла принцеса Уельська Кетрін з'явитися на публіці, відвідавши разом з монаршим подружжям і чоловіком, принцом Вільямом, церкву Крэти-Кирк в Балморалі, як світські оглядачі вже оцінили її гардероб, зазначивши одну цікаву деталь, пише Hello.

На фотографіях, де Кейт їхала в машині з Вільямом, вона зображена в образі, деталі якого раніше в різних поєднаннях вже вигулювала на громадських заходах.

На службу принцеса, яка нещодавно завершила курс хіміотерапії, одягла сережки Temple of Heaven від Cassandra Goad, а також одне з її улюблених прикрашених пір'ям намист від Hicks & Brown. Її блейзер бордового кольору з тартановим малюнком від елітного бренду Blaze Milano, який вона доповнила капелюшком з пір'ям, коштує 1200 фунтів стерлінгів і має характерний стиль 80-их. Вона вирізняється звуженою талією, ідеальним кроєм і створена в Італії.

Фото: Blaze Milano

У цьому ж блейзері Кейт була 2021 року, коли тоді ще герцогиня Кембриджська приїхала на різдвяну ранкову церковну службу в церкву Святої Марії Магдалини з чоловіком і трьома своїми дітьми.

9 вересня Кейт розповіла, що вона закінчила курс хіміотерапії після того, як у січні їй діагностували рак. Тепер на неї чекає тривалий шлях до остаточного одужання, і принцеса зазначила, що буде потихеньку повертатися до роботи, але турбота про своє здоров'я поки що є її пріоритетом.

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон і принц Вільям надихнулися кадром королеви Єлизавети II і принца Філіпа.