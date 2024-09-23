Кейт Миддлтон приехала в церковь в жакете за 1200 фунтов стерлингов

Принцесса выбирает вещи, которые имеют два главных момента: идеальный крой и сидят по фигуре.

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Не успела принцесса Уэльская Кэтрин появится на публике, посетив вместе с монаршей четой и мужем, принцем Уильямом, церковь Крэти-Кирк в Балморале, как светские обозреватели уже оценили ее гардероб, отметив одну интересную деталь, пишет Hello.

На фотографиях, где Кейт ехала в машине с Уильямом, она запечатлена в образе, детали которого ранее в разных сочетаниях уже выгуливала на общественных мероприятиях.

На службу принцесса, недавно завершившая курс химиотерапии, надела серьги Temple of Heaven от Cassandra Goad, а также одно из ее любимых украшенных перьями ожерелий от Hicks & Brown. Ее блейзер бордового цвета с тартановым рисунком от элитного бренда Blaze Milano, который она дополнила шляпкой с перьями, стоит 1200 фунтов стерлингов и имеет характерный стиль 80-ых. Она отличается зауженной талией, идеальным кроем и создана в Италии.

Фото: Blaze Milano

В этом же блейзере Кейт была в 2021 году, когда тогда еще герцогиня Кембриджская приехала на рождественскую утреннюю церковную службу в церковь Святой Марии Магдалины с мужем и тремя своими детьми.

9 сентября Кейт рассказала, что она окончила курс химиотерапии после того, как в январе ей диагностировали рак. Теперь ей предстоит длительный путь к окончательному выздоровлению, и принцесса отметила, что будет потихоньку возвращаться к работе, но забота о своем здоровье пока что является ее главным приоритетом.

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон и принц Уильям вдохновились кадром королевы Елизаветы II и принца Филиппа.