Кейт Миддлтон и принц Уильям вдохновились кадром королевы Елизаветы II и принца Филиппа (фото, видео)

Недавно монаршая чета выпустила трогательное видео, чтобы объявить, что Кейт Миддлтон закончила курс профилактической химиотерапии. К ним присоединились все трое детей и домашний любимец.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям со своими детьми повторили фото покойных королевы Елизаветы II и принца Филиппа. Об этом пишет Hello Magazine.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми

Недавно королевская чета выпустила трогательное видео, чтобы объявить, что Кейт Миддлтон закончила курс профилактической химиотерапии.

Будущая королева Великобритании отметила, какое "облегчение" почувствовала после завершения лечения, добавив, что последние несколько месяцев были "невероятно тяжелыми", но она с нетерпением ждет возвращения к рабочим обязанностям и общественным обязательствам.

Принц Уильям и его жена выглядели расслабленными и довольными, когда они гуляли по лесу возле своего дома в Норфолке Анмер-Холл со своими тремя детьми, 11-летним принцем Джорджем, 9-летней принцессой Шарлоттой и шестилетним принцем Луи.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: скріншот

На одном из кадров семья из пяти человек сидела на одеяле для пикника возле своего дома вместе со своей любимой собакой кокер-спаниелем Орлой.

Снимок напомнил фотографию покойной королевы Елизаветы II и принца Филиппа возле замка Балморал в Шотландии, где бабушка принца Уильяма ушла из жизни в 2022 году.

Королева Елизавета II и принц Филипп с детьми Фото: Getty Images

На черно-белой фотографии 1960 года Ее покойное величество была запечатлена с герцогом Эдинбургским вскоре после рождения их третьего ребенка, принца Эндрю.

Маленькие принц Чарльз и принцесса Анна выглядели взволнованными, улыбаясь перед камерой, а принц Филипп держал Эндрю на коленях, а королева смотрела на своего младшего.

Подобно Уильяму и Кейт, семья выглядит чрезвычайно близкой и даже взяла свою собаку, одного из любимых корги монарха, для фото.

Напомним, как Кейт Миддлтон изменилась после встречи с принцем Уильямом.

Также Фокус писал о любимом блюде принцессы Шарлотты.