Раскрыто любимое блюдо принцессы Шарлотты

Дочь Кейт Миддлтон имеет утонченный вкус к еде. Дети принца и принцессы Уэльских любят сырную пасту, выпечку и салаты.

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Стало известно, что любит есть принцесса Шарлотта. Об этом пишет Mirror.

Принцесса Шарлотта, которой всего девять лет, имеет удивительно утонченный вкус к еде. В отличие от большинства детей ее возраста, которые довольствовались бы бутербродами с сыром, молодая королевская особа предпочитает более изысканные блюда, а ее мать однажды рассказала, что та особенно любит оливки.

Принцесса Уэльская упоминала, что ее дети любят "готовить салаты и прочее", а также их фирменное блюдо — сырную пасту. Они также наслаждаются выпечкой вместе.

Посещая начальную школу Lavender ранее, будущая королева Великобритании поделилась, что ее дети любят помогать маме на кухне, им нравится пачкать руки и работать вместе. Их специализация — это сырные макароны, для приготовления которых они все имеют определенную работу.

Принцесса Шарлотта и принц Джордж Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

"Один размешивает муку, другой добавляет молоко и масло", — сказал Мэтью Кляйнер-Манн, исполнительный директор Ivy Learning Trust.

Принцесса Шарлотта также является большой поклонницей оливок.

Менеджер школы Мишель Сэмюэлс объяснила: "[Она] вспомнила трем детям, что ее собственные дети утром едят яблоки и хлопья, что вызвало разговор с детьми об их собственных предпочтениях фруктов".

Ранее Кейт также рассказывала, что ее младший сын, принц Луи, любит определенные овощи. Несколько лет назад она разговаривала с телевизионным шеф-поваром Мэри Берри о пищевых предпочтениях своих детей и сказала: "У нас есть морковь, фасоль, свекла — это любимые блюда — Луи очень любит свеклу".

Напомним, какое хобби принцессы Дианы унаследовала принцесса Шарлотта.

Также Фокус писал о пищевых предпочтениях детей Джорджа Клуни.