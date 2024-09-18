Розкрито улюблену страву принцеси Шарлотти

Донька Кейт Міддлтон має витончений смак до їжі. Діти принца та принцеси Уельських люблять сирну пасту, випічку та салати.

Related video

Стало відомо, що любить їсти принцеса Шарлотта. Про це пише Mirror.

Принцеса Шарлотта, якій лише дев’ять років, має напрочуд витончений смак до їжі. На відміну від більшості дітей її віку, які задовольнялися б бутербродами із сиром, молода королівська персона віддає перевагу більш вишуканим стравам, а її мати одного разу розповіла, що та особливо любить оливки.

Принцеса Уельська згадувала, що її діти люблять "готувати салати та таке інше", а також їхню фірмову страву — сирну пасту. Вони також насолоджуються випічкою разом.

Відвідуючи початкову школу Lavender, майбутня королева Великої Британії поділилася, що її діти люблять допомагати мамі на кухні, їм подобається бруднити руки та працювати разом. Їхня спеціалізація — це сирні макарони, для приготування яких вони всі мають певну роботу.

Принцеса Шарлотта та принц Джордж Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

"Один розмішує борошно, інший додає молоко та масло", — сказав Метью Кляйнер-Манн, виконавчий директор Ivy Learning Trust.

Принцеса Шарлотта також є великою шанувальницею оливок.

Менеджер школи Мішель Семюелс пояснила: "[Вона] згадала трьом дітям, що її власні діти вранці їдять яблука та пластівці, що викликало розмову з дітьми про їхні власні переваги фруктів".

Раніше Кейт також розповідала, що її молодший син, принц Луї, любить певні овочі. Кілька років тому вона розмовляла з телевізійним шеф-кухарем Мері Беррі про харчові уподобання своїх дітей і сказала: "У нас є морква, квасоля, буряк — це улюблені страви — Луї дуже любить буряк".

Нагадаємо, яке хобі принцеси Діани успадкувала принцеса Шарлотта.

Також Фокус писав про харчові вподобання дітей Джорджа Клуні.