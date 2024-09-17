Стало відомо, що їдять діти Джорджа та Амаль Клуні

Зіркова пара одружилася у 2014 році. Вони виховують сина Олександра та доньку Еллу.

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Стало відомо, чим харчуються Джордж Клуні та його родина. Про це пише Hello Magazine.

Голлівудський актор може бути людиною з багатьма талантами, але єдине, що він визнає, що це не його сильна сторона — кулінарія.

Саме тому Джордж і його дружина-адвокат із прав людини Амаль мають особисту кухарку, яка готова подавати смачні страви для зіркової пари та їхніх близнюків Олександра та Елли.

Закохані, які стали батьками своїх двійнят у 2017 році, найняли італійську шеф-кухарку Вівіану Фріцці у 2013 році, і з тих пір вона готує для родини Клуні.

Вона часто подає страви середземноморської кухні та безліч італійських кулінарних шедеврів.

Вівіана розповідала, що діти подружжя "не вибагливі" в їжі.

"Коли їм подобається страва, вони кладуть мізинці на щоки, посміхаються і кажуть: "Ммм!"" — розповіла шеф-кухарка.

Амаль та Джордж Клуні Фото: Getty Images

Під час того ж інтерв’ю Джордж Клуні зазначив: "Тепер Віві готує для нас майже щовечора, тому що у нас близнюки. Виходити на вулицю вже не так легко чи цікаво, як це було раніше".

Виявилося, що діти часто їли страви з лосося, томатне різотто та рікотту з малиною. Вони також інколи збираються на сімейний вечір піци.

Нагадаємо, Джордж Клуні з дружиною зʼявився на Венеційському кінофестивалі.

Також Фокус писав про побачення Джорджа та Амаль Клуні.