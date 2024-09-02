Бред Пітт з Інес і Джордж Клуні з Амаль: зіркові актори вийшли на червону доріжку у Венеції (фото)

Супутниці знаменитих акторів вразили присутніх гламурними сукнями. Бред Пітт і Джордж Клуні на кінофестиваль у Венецію привезли фільм "Самотні вовки", в якому зіграли головні ролі.

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Зірки Голлівуду Бред Пітт і Джордж Клуні з коханими в неділю, 1 вересня, ввечері відзначили перший офіційний показ фільму "Самотні вовки". Знаменитості вийшли на червону доріжку 81-го Венеційського кінофестивалю.

60-річний Бред мав чепурний вигляд разом зі своєю гламурною 34-річною дівчиною, дизайнером ювелірних виробів Інес де Рамон, з якою він зустрічається вже близько двох років. Для зоряного заходу Пітт обрав простий чорний костюм від Louis Vuitton з розкльошеними штанами. Піджак він одягнув поверх сітчастої майки і підібрав стильні чорні туфлі з тупим носком. Образ його супутниці створював різкий контраст із темним вбранням Пітта — на ній була довга біла відверта сукня на одне плече. Кохана зірки "До зірок" з прикрас одягла сережки з дорогоцінним камінням, а в руці тримала блискучий клатч.

Бред Пітт c Інес де Рамон на Венеційському кінофестивалі Фото: Getty Images

Давній приятель Бреда і колега, 63-річний актор Джордж, також був присутній на заході зі своєю 46-річною дружиною, адвокатом Амаль Клуні. Джородж для вечора обрав елегантний чорний смокінг, білу сорочку, краватку-метелик і оксворди зі шнурівкою. На руці в нього красувався дорогоцінний годинник. Амаль привернула загальну увагу своєю гламурною жовтою сукнею Atelier Versace. Мереживна розкльошена сукня з відкритими плечима, глибоким декольте і шлефом вигідно підкреслила її струнку фігуру. Дружина зірки доповнила аутфіт туфлями Aquazzura, клатчем-футляром Judith Leiber, інкрустованим стразами і довгими сережками з діамантами. Вона розпустила довгі локони і зробила сяючий макіяж, використовуючи рожеві рум'яна і помаду шоколадного кольору. Подружжя з радістю позувало фотографам, обіймаючи одне одного. Вони мали гарний і щасливий вигляд.

Джордж Клуні зі своєю дружиною Амаль Фото: Getty Images

Повідомляється, що виконавці головних ролей Бред і Джордж отримали по 35 мільйонів доларів кожен за участь у фільмі і наполягли на його виході в кінотеатрах. Однак творці фільму, компанія Apple, змінили своє рішення, і фільм, загальна вартість якого, за словами інсайдерів, становила близько 200 мільйонів доларів. У фільмі "Самотні вовки" Джордж і Бред грають спеціалістів із "прибирання" злочинних слідів, яких несподівано наймають на одну й ту саму роботу — позбутися тіла в готельному номері.

Раніше, 2 вересня Фокус писав про те, що Єва Лонгорія в шикарній сукні з'явилася на гала-вечорі amfAR у Венеції.