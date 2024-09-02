Брэд Питт с Инес и Джордж Клуни с Амаль: звездные актеры вышли на красную дорожку в Венеции (фото)

Спутницы знаменитых актеров поразили присутствующих гламурными платьями. Брэд Питт и Джордж Клуни на кинофестиваль в Венецию привезли фильм "Одинокие волки", в котором сыграли главные роли.

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Звезды Голливуда Брэд Питт и Джордж Клуни с возлюбленными в воскресенье, 1 сентября, вечером отметили первый официальный показ фильма "Одинокие волки". Знаменитости вышли на красную дорожку 81-го Венецианского кинофестиваля.

60-летний Брэд выглядел щеголевато вместе со своей гламурной 34-летней девушкой, дизайнером ювелирных изделий Инес де Рамон, с которой он встречается уже около двух лет. Для звездного мероприятия Питт выбрал простой черный костюм от Louis Vuitton с расклешенными брюками. Пиджак он надел поверх сетчатой ​​майки и подобрал стильные черные туфли с тупым носком. Образ его спутницы создавал резкий контраст с темным нарядом Питта – на ней было длинное белое облегающее платье на одно плечо. Возлюбленная звезды "К звездам" из украшений надела серьги с драгоценными камнями, а в руке держала сверкающий клатч.

Брэд Питт c Инес де Рамон на Венецианском кинофестивале Фото: Getty Images

Давний приятель Брэда и коллега, 63-летний актер Джордж, также присутствовал на мероприятии со своей 46-летней женой, адвокатом Амаль Клуни. Джородж для вечера выбрал элегантный черный смокинг, белую рубашку, галстук-бабочку и оксворды со шнуровкой. На руке у него красовались драгоценные часы. Амаль привлекла всеобщее внимание своим гламурным желтым платьем Atelier Versace. Кружевное расклешенное платье с открытыми плечами, глубоким декольте и шлефом выгодно подчеркнуло ее стройную фигуру. Жена звезды дополнила аутфит туфлями Aquazzura, клатчем-футляром Judith Leiber, инкрустированным стразами и длинными серьгами с бриллиантами. Она распустила длинные локоны и сделала сияющий макияж, используя розовые румяна и помадой шоколадного цвета. Супруги с радостью позировали фотографам, обнимая друг друга. Они выглядели красиво и счастливо.

Джордж Клуни со своей женой Амаль Фото: Getty Images

Сообщается, что исполнители главных ролей Брэд и Джордж получили по 35 миллионов долларов каждый за участие в фильме и настояли на его выходе в кинотеатрах. Однако создатели фильма, компания Apple, изменили свое решение, и фильм, общая стоимость которого, по словам инсайдеров, составила около 200 миллионов долларов. В фильме "Одинокие волки" Джордж и Брэд играют специалистов по "уборке" преступных следов, которых неожиданно нанимают на одну и ту же работу — избавиться от тела в гостиничном номере.

Ранее, 2 сентября Фокус писал о том, что Ева Лонгория в шикарном платье появилась на гала-вечере amfAR в Венеции.