Все продумано: почему Брэд Питт и Анджелина Джоли не пересекутся на Венецианском фестивале

Оба актера подготовили для фестиваля новые картины. Организаторы позаботились о том, чтобы избежать неудобной ситуации.

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Многолетние разборки бывших супругов, голливудских звезд Анджелины Джоли и Брэда Питта, заставили организаторов 81-го Венецианского кинофестиваля, который сейчас проходит на острове Лидо, подумать над тем, чтобы звезды не пересеклись на мероприятии. И Питт, и Джоли представляют на фестивали свои фильмы "Волки" и "Мария". Директор фестиваля Альберто Барбера в интервью Variety заверил, что все уже продумали.

По его словам, актеры не встретятся в Венеции, поскольку премьеры их картин специально разнесли по разным датам. Так, Анджелина Джоли представит фильм "Мария" с режиссером Пабло Ларраином 29 августа, после чего уедет с ним же в Теллурид.

Что касается Питта, то он в Венеции появится только в субботу, 30 августа.

Программа Венецианского кинофестиваля 2024 года — одна из самых звездных за долгое время. Среди гостей – Леди Гага ("Джокер: Безумие для двоих"), Джордж Клуни и Брэд Питт ("Волки"), Николь Кидман (Малышка), Анджелина Джоли ("Мария"), Джулианна Мур ("Соседняя комната" и Кейт Бланшетт ("Отказ от ответственности"). Они посетят кинопоказы, которые проходят с 28 августа по 7 сентября.

Ранее Фокус писал, что Анджелина Джоли уже выгуливает на Лидо стильные образы, а также рассказывали о самых красивых платьях первого дня фестиваля.